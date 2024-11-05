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"Здравый смысл": в Европе назвали причину победы Трампа на выборах
"Здравый смысл": в Европе назвали причину победы Трампа на выборах - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Здравый смысл": в Европе назвали причину победы Трампа на выборах
Активная поддержка европейским населением правых партий, делающих акцент на решении проблем, схожих с американскими, свидетельствуют о высокой вероятности... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:10+0300
2024-11-05T10:10+0300
2024-11-05T10:10+0300
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – ПРАЙМ. Активная поддержка европейским населением правых партий, делающих акцент на решении проблем, схожих с американскими, свидетельствуют о высокой вероятности победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Я считаю, что политическая волна, поднимающаяся в Европе, является явным признаком того, что возможно в Америке. Если мы преуспели здесь, то у республиканцев есть все основания для надежд по ту сторону Атлантики", - предположил политик, отметив, что растущая поддержка консервативных и патриотически настроенных партий обусловлена неконтролируемыми миграционным и экономическим кризисами.Евродепутат уточнил, что европейское патриотическое сообщество разделяет взгляды Трампа на экономический суверенитет, а также на переход промышленности в национальные границы.
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дональд трамп, европа, партия
Выборы в США, Дональд Трамп, ЕВРОПА, Партия
"Здравый смысл": в Европе назвали причину победы Трампа на выборах
Мариани: за победами правых партий в Европе может последовать победа Трампа
ВАШИНГТОН, 5 ноя – ПРАЙМ. Активная поддержка европейским населением правых партий, делающих акцент на решении проблем, схожих с американскими, свидетельствуют о высокой вероятности победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"Я считаю, что политическая волна, поднимающаяся в Европе, является явным признаком того, что возможно в Америке. Если мы преуспели здесь, то у республиканцев есть все основания для надежд по ту сторону Атлантики", - предположил политик, отметив, что растущая поддержка консервативных и патриотически настроенных партий обусловлена неконтролируемыми миграционным и экономическим кризисами.
Евродепутат уточнил, что европейское патриотическое сообщество разделяет взгляды Трампа на экономический суверенитет, а также на переход промышленности в национальные границы.
"Можно проиграть". Трамп сделал признание о возможных итогах выборов в США