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Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно

Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно - 05.11.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение на выборах, если сочтет, что проигрыш был честным. | 05.11.2024, ПРАЙМ

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выборы в сша

сша

выборы в сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение на выборах, если сочтет, что проигрыш был честным. "Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно", — сказал он на избирательном участке во Флориде. Трансляцию вели американские телеканалы. Трамп отметил, что процесс американских выборов очень сложен и проводить выборы нужно с использованием бумажных бюллетеней. Кандидат на пост президента США добавил, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется на "большую победу". Он считает, что нынешняя президентская кампания была лучшей для его команды.Трамп также выразил уверенность в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов."Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники - не жестокие люди", — заявил он.Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.

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