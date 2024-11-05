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Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно
Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно - 05.11.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение на выборах, если сочтет, что проигрыш был честным. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T20:15+0300
2024-11-05T20:15+0300
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выборы в сша
сша
выборы в сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение на выборах, если сочтет, что проигрыш был честным. "Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно", — сказал он на избирательном участке во Флориде. Трансляцию вели американские телеканалы. Трамп отметил, что процесс американских выборов очень сложен и проводить выборы нужно с использованием бумажных бюллетеней. Кандидат на пост президента США добавил, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется на "большую победу". Он считает, что нынешняя президентская кампания была лучшей для его команды.Трамп также выразил уверенность в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов."Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники - не жестокие люди", — заявил он.Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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сша, выборы в сша, дональд трамп
Выборы в США, США, выборы в США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно
Трамп заявил, что примет любой итог выборов, если они пройдут честно
ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение на выборах, если сочтет, что проигрыш был честным.
"Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно", — сказал он на избирательном участке во Флориде. Трансляцию вели американские телеканалы.
Трамп отметил, что процесс американских выборов очень сложен и проводить выборы нужно с использованием бумажных бюллетеней.
Кандидат на пост президента США добавил, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется на "большую победу". Он считает, что нынешняя президентская кампания была лучшей для его команды.
Трамп также выразил уверенность в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов.
"Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники - не жестокие люди", — заявил он.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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