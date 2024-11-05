https://1prime.ru/20241105/tramp-852620962.html
Трамп проголосовал на выборах в США во Флориде
Трамп проголосовал на выборах в США во Флориде - 05.11.2024, ПРАЙМ
Трамп проголосовал на выборах в США во Флориде
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп проголосовал на выборах в США в округе Палм-Бич (штат Флорида)... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T20:30+0300
2024-11-05T20:30+0300
2024-11-05T21:05+0300
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дональд трамп
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп проголосовал на выборах в США в округе Палм-Бич (штат Флорида) вместе со своей женой Меланией. Об этом сообщил телеканал CNN. Трамп заявил, что не думает, что кто-то из кандидатов в президенты не сможет набрать в ходе выборов необходимые 270 голосов выборщиков. Он добавил, что, если бы в голосовании использовались бумажные бюллетени, то результат бы был к 22.00 по местному времени.Ранее напарник Трампа кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс проголосовал в городе Цинциннати (штат Огайо). Кандидат в президенты США от Демократической партии вице-президент Камала Харрис ранее сообщала, что проголосовала по почте. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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сша, выборы в сша, дональд трамп
Выборы в США, США, выборы в США, Дональд Трамп
Трамп проголосовал на выборах в США во Флориде
CNN: Трамп проголосовал на выборах в округе Палм-Бич во Флориде
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава Белого дома Дональд Трамп проголосовал на выборах в США в округе Палм-Бич (штат Флорида) вместе со своей женой Меланией. Об этом сообщил телеканал CNN.
Трамп заявил, что не думает, что кто-то из кандидатов в президенты не сможет набрать в ходе выборов необходимые 270 голосов выборщиков.
Он добавил, что, если бы в голосовании использовались бумажные бюллетени, то результат бы был к 22.00 по местному времени.
Ранее напарник Трампа кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс проголосовал в городе Цинциннати (штат Огайо). Кандидат в президенты США от Демократической партии вице-президент Камала Харрис ранее сообщала, что проголосовала по почте.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
Трамп заявил, что примет любой результат, если выборы пройдут честно