https://1prime.ru/20241105/transport-852621383.html
Россия и Белоруссия расширят транспортное сообщение между регионами
Россия и Белоруссия расширят транспортное сообщение между регионами - 05.11.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия расширят транспортное сообщение между регионами
Россия и Белоруссия расширят транспортное сообщение между своими регионами с помощью пригородного железнодорожного сообщения и авиарейсов. Об этом заявил в... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T20:52+0300
2024-11-05T20:52+0300
2024-11-05T21:26+0300
россия
белоруссия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия расширят транспортное сообщение между своими регионами с помощью пригородного железнодорожного сообщения и авиарейсов. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, было дано поручение Министерству транспорта Республики Беларусь и Минтрансу РФ предложить в следующем году модель комфортного пригородного сообщения, которое будет включать, расширение парка поездов, а также их количества и маршрутов.Он также отметил, что министерства должны рассмотреть предложения регионов по увеличению числа авиамаршрутов, минующих Москву и Минск. "Мы знаем сегодня, что авиарейсы на Махачкалу, на Петербург, на Архангельск доказали свою успешность, как и на Ульяновск, Новосибирск. Были первые шаги сделаны по полетам вне Москвы на Владивосток. Это очень значимо, это поддерживает запрос миллионов людей. Будем в этом плане отрабатывать совместно с минтрансами (двух стран - ред.) эту модель. Предложим ее публично. И, возможно, на 2026 год выйдем на этапный пилотный проект по поддержке такой работы за счет союзного бюджета", —добавил Мезенцев.
https://1prime.ru/20241105/poezdki-852611123.html
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россия, белоруссия, транспортное сообщение
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, транспортное сообщение
Россия и Белоруссия расширят транспортное сообщение между регионами
Мезенцев: Россия и Белоруссия в 2025-2026 годах расширят транспортное сообщение
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия расширят транспортное сообщение между своими регионами с помощью пригородного железнодорожного сообщения и авиарейсов. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
По его словам, было дано поручение Министерству транспорта Республики Беларусь и Минтрансу РФ предложить в следующем году модель комфортного пригородного сообщения, которое будет включать, расширение парка поездов, а также их количества и маршрутов.
Он также отметил, что министерства должны рассмотреть предложения регионов по увеличению числа авиамаршрутов, минующих Москву и Минск.
"Мы знаем сегодня, что авиарейсы на Махачкалу, на Петербург, на Архангельск доказали свою успешность, как и на Ульяновск, Новосибирск. Были первые шаги сделаны по полетам вне Москвы на Владивосток. Это очень значимо, это поддерживает запрос миллионов людей. Будем в этом плане отрабатывать совместно с минтрансами (двух стран - ред.) эту модель. Предложим ее публично. И, возможно, на 2026 год выйдем на этапный пилотный проект по поддержке такой работы за счет союзного бюджета", —добавил Мезенцев.
Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье