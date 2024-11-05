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ЦБ присоединился к Организации бухучета и аудита исламских финучреждений

ЦБ присоединился к Организации бухучета и аудита исламских финучреждений - 05.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ присоединился к Организации бухучета и аудита исламских финучреждений

Банк России присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) в категории "регуляторные и надзорные ведомства"... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T18:27+0300

2024-11-05T18:27+0300

2024-11-05T18:27+0300

банк россии

россия

ислам

бухгалтерия

аудит

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) в категории "регуляторные и надзорные ведомства" и подписал с этой организацией меморандум о взаимопонимании, что открывает доступ к базе разработанных стандартов партнерского финансирования, сообщается на сайте регулятора. "Банк России присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) в категории "регуляторные и надзорные ведомства" и подписал с организацией меморандум о взаимопонимании. Соглашение открывает доступ к базе разработанных стандартов партнерского финансирования, дает право на получение технического содействия в адаптации и применении этих стандартов в российской практике", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря данному присоединению Россия также сможет принимать участие в образовательных программах AAOIFI по подготовке кадров и обмениваться опытом со всеми ее участниками. AAOIFI является единственной международной организацией, которая занимается вопросами стандартизации и гармонизации международной практики партнерского финансирования с точки зрения финансовой отчетности, аудита, этики и управления для финансовых продуктов и предлагающих их учреждений. Она также выступает сертифицирующей организацией, удостоверяющей квалификацию и компетенции экспертов, работающих в отрасли партнерского финансирования. Среди институциональных членов AAOIFI - центральные банки и регуляторы рынка ценных бумаг, финансовые институты, бухгалтерские и аудиторские компании, а также юридические фирмы более чем из 45 стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ислам, бухгалтерия, аудит