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ЦБ присоединился к Организации бухучета и аудита исламских финучреждений - 05.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ присоединился к Организации бухучета и аудита исламских финучреждений
ЦБ присоединился к Организации бухучета и аудита исламских финучреждений - 05.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ присоединился к Организации бухучета и аудита исламских финучреждений
Банк России присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) в категории "регуляторные и надзорные ведомства"... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T18:27+0300
2024-11-05T18:27+0300
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россия
ислам
бухгалтерия
аудит
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) в категории "регуляторные и надзорные ведомства" и подписал с этой организацией меморандум о взаимопонимании, что открывает доступ к базе разработанных стандартов партнерского финансирования, сообщается на сайте регулятора. "Банк России присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) в категории "регуляторные и надзорные ведомства" и подписал с организацией меморандум о взаимопонимании. Соглашение открывает доступ к базе разработанных стандартов партнерского финансирования, дает право на получение технического содействия в адаптации и применении этих стандартов в российской практике", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря данному присоединению Россия также сможет принимать участие в образовательных программах AAOIFI по подготовке кадров и обмениваться опытом со всеми ее участниками. AAOIFI является единственной международной организацией, которая занимается вопросами стандартизации и гармонизации международной практики партнерского финансирования с точки зрения финансовой отчетности, аудита, этики и управления для финансовых продуктов и предлагающих их учреждений. Она также выступает сертифицирующей организацией, удостоверяющей квалификацию и компетенции экспертов, работающих в отрасли партнерского финансирования. Среди институциональных членов AAOIFI - центральные банки и регуляторы рынка ценных бумаг, финансовые институты, бухгалтерские и аудиторские компании, а также юридические фирмы более чем из 45 стран.
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россия, ислам, бухгалтерия, аудит
Банк России, РОССИЯ, ислам, Бухгалтерия, аудит
18:27 05.11.2024
 
ЦБ присоединился к Организации бухучета и аудита исламских финучреждений

ЦБ присоединился к Организации бухучета и аудита исламских финучреждений AAOIFI

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) в категории "регуляторные и надзорные ведомства" и подписал с этой организацией меморандум о взаимопонимании, что открывает доступ к базе разработанных стандартов партнерского финансирования, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России присоединился к Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) в категории "регуляторные и надзорные ведомства" и подписал с организацией меморандум о взаимопонимании. Соглашение открывает доступ к базе разработанных стандартов партнерского финансирования, дает право на получение технического содействия в адаптации и применении этих стандартов в российской практике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря данному присоединению Россия также сможет принимать участие в образовательных программах AAOIFI по подготовке кадров и обмениваться опытом со всеми ее участниками.
AAOIFI является единственной международной организацией, которая занимается вопросами стандартизации и гармонизации международной практики партнерского финансирования с точки зрения финансовой отчетности, аудита, этики и управления для финансовых продуктов и предлагающих их учреждений. Она также выступает сертифицирующей организацией, удостоверяющей квалификацию и компетенции экспертов, работающих в отрасли партнерского финансирования.
Среди институциональных членов AAOIFI - центральные банки и регуляторы рынка ценных бумаг, финансовые институты, бухгалтерские и аудиторские компании, а также юридические фирмы более чем из 45 стран.
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