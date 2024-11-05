https://1prime.ru/20241105/tsb-852618681.html

ЦБ уточнил кредитные требования по своим операциям для банков

ЦБ уточнил кредитные требования по своим операциям для банков - 05.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ уточнил кредитные требования по своим операциям для банков

ЦБ РФ уточнил для банков подходы к формированию обеспечения по своим операциям, мера направлена на снижение стимулов кредитных организаций к использованию... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T19:07+0300

2024-11-05T19:07+0300

2024-11-05T19:07+0300

банк россии

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банки

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил для банков подходы к формированию обеспечения по своим операциям, мера направлена на снижение стимулов кредитных организаций к использованию операций денежно-кредитной политики для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, сообщил регулятор. "Кредитные требования, включенные в пулы обеспечения с 6 ноября 2024 года, будут приниматься в обеспечение только по внутридневным кредитам, кредитам овернайт и кредитам дополнительного механизма. Кредитные требования, которые были включены в пулы обеспечения ранее 6 ноября 2024 года и будут соответствовать действующим критериям, продолжат приниматься в обеспечение кредитов основного механизма, однако кредитные организации не смогут увеличить их стоимость", - говорится в сообщении. "Эта мера направлена на снижение стимулов кредитных организаций к использованию операций денежно-кредитной политики для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности", - указывает регулятор. Объем сохраняющегося обеспечения в рамках основного механизма достаточен для привлечения у Банка России необходимых средств для проведения платежей и поддержания обязательных резервов, что соответствует задачам данного механизма, отмечается в сообщении. Снижение объема кредитных требований, принимаемых в обеспечение в рамках основного механизма, будет происходить постепенно и не повлияет на функционирование денежного рынка. В случае изменения ситуации с ликвидностью Банк России может оперативно переместить кредитные требования из дополнительного механизма в основной, добавляет регулятор.

https://1prime.ru/20241105/tsb-852617605.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, требования, банки