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ЦБ уточнил кредитные требования по своим операциям для банков - 05.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ уточнил кредитные требования по своим операциям для банков
ЦБ уточнил кредитные требования по своим операциям для банков - 05.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ уточнил кредитные требования по своим операциям для банков
ЦБ РФ уточнил для банков подходы к формированию обеспечения по своим операциям, мера направлена на снижение стимулов кредитных организаций к использованию... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T19:07+0300
2024-11-05T19:07+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил для банков подходы к формированию обеспечения по своим операциям, мера направлена на снижение стимулов кредитных организаций к использованию операций денежно-кредитной политики для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, сообщил регулятор. "Кредитные требования, включенные в пулы обеспечения с 6 ноября 2024 года, будут приниматься в обеспечение только по внутридневным кредитам, кредитам овернайт и кредитам дополнительного механизма. Кредитные требования, которые были включены в пулы обеспечения ранее 6 ноября 2024 года и будут соответствовать действующим критериям, продолжат приниматься в обеспечение кредитов основного механизма, однако кредитные организации не смогут увеличить их стоимость", - говорится в сообщении. "Эта мера направлена на снижение стимулов кредитных организаций к использованию операций денежно-кредитной политики для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности", - указывает регулятор. Объем сохраняющегося обеспечения в рамках основного механизма достаточен для привлечения у Банка России необходимых средств для проведения платежей и поддержания обязательных резервов, что соответствует задачам данного механизма, отмечается в сообщении. Снижение объема кредитных требований, принимаемых в обеспечение в рамках основного механизма, будет происходить постепенно и не повлияет на функционирование денежного рынка. В случае изменения ситуации с ликвидностью Банк России может оперативно переместить кредитные требования из дополнительного механизма в основной, добавляет регулятор.
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россия, требования, банки
Банк России, РОССИЯ, требования, Банки
19:07 05.11.2024
 
ЦБ уточнил кредитные требования по своим операциям для банков

ЦБ уточнил подходы к формированию обеспечения по своим операциям для банков

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил для банков подходы к формированию обеспечения по своим операциям, мера направлена на снижение стимулов кредитных организаций к использованию операций денежно-кредитной политики для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, сообщил регулятор.
"Кредитные требования, включенные в пулы обеспечения с 6 ноября 2024 года, будут приниматься в обеспечение только по внутридневным кредитам, кредитам овернайт и кредитам дополнительного механизма. Кредитные требования, которые были включены в пулы обеспечения ранее 6 ноября 2024 года и будут соответствовать действующим критериям, продолжат приниматься в обеспечение кредитов основного механизма, однако кредитные организации не смогут увеличить их стоимость", - говорится в сообщении.
"Эта мера направлена на снижение стимулов кредитных организаций к использованию операций денежно-кредитной политики для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности", - указывает регулятор.
Объем сохраняющегося обеспечения в рамках основного механизма достаточен для привлечения у Банка России необходимых средств для проведения платежей и поддержания обязательных резервов, что соответствует задачам данного механизма, отмечается в сообщении.
Снижение объема кредитных требований, принимаемых в обеспечение в рамках основного механизма, будет происходить постепенно и не повлияет на функционирование денежного рынка. В случае изменения ситуации с ликвидностью Банк России может оперативно переместить кредитные требования из дополнительного механизма в основной, добавляет регулятор.
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