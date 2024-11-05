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Эксперты оценили применение российской промышленностью ЦФА

Эксперты оценили применение российской промышленностью ЦФА - 05.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили применение российской промышленностью ЦФА

Применение цифровых финансовых активов (ЦФА) тяжелой промышленностью с января по октябрь 2024 года выросло в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T19:46+0300

2024-11-05T19:46+0300

2024-11-05T19:46+0300

экономика

россия

промышленность

цфа

рынок цфа

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Применение цифровых финансовых активов (ЦФА) тяжелой промышленностью с января по октябрь 2024 года выросло в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, отрасль занимает в РФ второе место в рейтинге сфер по применению ЦФА компаниями, на ее долю приходится 19% (75 миллиардов рублей) от выпусков за 2022-2024 годы, рассказали РИА Новости эксперты Arthur Consulting. ЦФА представляют собой цифровые права, включая денежные требования, в основе которых лежит технология распределенных реестров (блокчейн). "Эксперты Arthur Consulting составили рейтинг отраслей по применению цифровых финансовых активов (ЦФА) компаниями. В тройку лидеров вошли банки (48% от выпусков ЦФА за 2022-2024 года к году), тяжелая промышленность (19%, 75 миллиардов рублей) и торговля (11%)", - говорится в сообщении. "Аналитики консалтинговой компании отметили стремительный рост применения ЦФА в компаниях сектора тяжелой промышленности: с января по октябрь 2024 года выросло в 4,7 раз по сравнению с 2023 годом", - добавляется там же. Также отмечается, что помимо мотивационной программы "Норникеля", где токены позволяют сотрудникам участвовать в финансовом успехе компании, ЦФА также активно выпускали компании "Газпромнефть", "ММК", "Лебединский ГОК", "КрасЦветМет", "Сегежа" и другие. "Интерес участников рынка различных отраслей экономики к инструментам ЦФА обусловлен возможностью бизнеса быстрее и проще выпустить активы, минуя множество регуляторных и административных барьеров, характерных для традиционных форм эмиссии. Это происходит за счет более низкой стоимости размещения и ускоренного процесса, что особенно важно для стартапов и небольших компаний, которым сложно стать эмитентами на традиционных рынках", - поясняют в сообщении. При этом доходность может быть выше по сравнению с традиционными инструментами, особенно в условиях высоких процентных ставок, крупному бизнесу ЦФА позволяют оптимизировать финансовые операции, повысить прозрачность цепочек поставок и автоматизировать контракты, говорится там же. "По оценкам экспертов, опрошенных Arthur Consulting, пройдет еще от 1-2 до 4-5 лет на процесс "освоения" инструментов ЦФА рынком. При благоприятном сценарии, когда у предпринимателей будут возможности проходить учебные программы, посещать вебинары и системно изучать инструмент, можно ожидать, что "популяризация" ЦФА произойдет в ближайшие год-два. Если сохранить статус кво осведомленности о ЦФА, то бизнес сможет "распробовать" технологию не раньше, чем через 3-5 лет", - прогнозируют эксперты.

https://1prime.ru/20241017/tsfa-852236964.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, цфа, рынок цфа