Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241105/ugroza-852600085.html
На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ
На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ - 05.11.2024, ПРАЙМ
На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ
Быстрый рост количества кладбищ в украинских населенных пунктах способствует заражению крупных водоемов, что представляет угрозу для местных жителей, подчеркнул | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:41+0300
2024-11-05T09:41+0300
украина
всу
угроза
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Быстрый рост количества кладбищ в украинских населенных пунктах способствует заражению крупных водоемов, что представляет угрозу для местных жителей, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", — привел он данные.При этом, по словам журналиста, площади кладбищ также увеличились в двенадцать раз. Столь масштабные захоронения грозят заражением грунтовых вод ядовитыми веществами, выделяющимися при разложении тел, предупредил он.
https://1prime.ru/20241105/slabost-852599634.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, угроза
УКРАИНА, ВСУ, угроза
09:41 05.11.2024
 
На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ

Боуз: рост кладбищ на Украине приводит к заражению водных объектов в стране

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Быстрый рост количества кладбищ в украинских населенных пунктах способствует заражению крупных водоемов, что представляет угрозу для местных жителей, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", — привел он данные.
При этом, по словам журналиста, площади кладбищ также увеличились в двенадцать раз. Столь масштабные захоронения грозят заражением грунтовых вод ядовитыми веществами, выделяющимися при разложении тел, предупредил он.
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ
09:32
 
УКРАИНАВСУугроза
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала