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На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ

На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ - 05.11.2024, ПРАЙМ

На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ

Быстрый рост количества кладбищ в украинских населенных пунктах способствует заражению крупных водоемов, что представляет угрозу для местных жителей, подчеркнул | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:41+0300

2024-11-05T09:41+0300

2024-11-05T09:41+0300

украина

всу

угроза

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Быстрый рост количества кладбищ в украинских населенных пунктах способствует заражению крупных водоемов, что представляет угрозу для местных жителей, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", — привел он данные.При этом, по словам журналиста, площади кладбищ также увеличились в двенадцать раз. Столь масштабные захоронения грозят заражением грунтовых вод ядовитыми веществами, выделяющимися при разложении тел, предупредил он.

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украина, всу, угроза