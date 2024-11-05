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На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ
На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ - 05.11.2024, ПРАЙМ
На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ
Быстрый рост количества кладбищ в украинских населенных пунктах способствует заражению крупных водоемов, что представляет угрозу для местных жителей, подчеркнул | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:41+0300
2024-11-05T09:41+0300
2024-11-05T09:41+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Быстрый рост количества кладбищ в украинских населенных пунктах способствует заражению крупных водоемов, что представляет угрозу для местных жителей, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", — привел он данные.При этом, по словам журналиста, площади кладбищ также увеличились в двенадцать раз. Столь масштабные захоронения грозят заражением грунтовых вод ядовитыми веществами, выделяющимися при разложении тел, предупредил он.
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украина, всу, угроза
На Западе испугались новой угрозы на Украине из-за роста кладбищ
Боуз: рост кладбищ на Украине приводит к заражению водных объектов в стране
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ.
Быстрый рост количества кладбищ в украинских населенных пунктах способствует заражению крупных водоемов, что представляет угрозу для местных жителей, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
.
"Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", — привел он данные.
При этом, по словам журналиста, площади кладбищ также увеличились в двенадцать раз. Столь масштабные захоронения грозят заражением грунтовых вод ядовитыми веществами, выделяющимися при разложении тел, предупредил он.
"Не секрет". Названа главная слабость ВСУ