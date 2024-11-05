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"Россия уже готовится". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
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"Россия уже готовится". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
"Россия уже готовится". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Россия уже готовится". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Запад проигрывает в конфликте на Украине, так как ведет войну не только с Россией, но и с антизападной коалицией, в состав которой входят Иран, Северная Корея и | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:25+0300
2024-11-05T10:25+0300
политика
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Запад проигрывает в конфликте на Украине, так как ведет войну не только с Россией, но и с антизападной коалицией, в состав которой входят Иран, Северная Корея и Китай, пишет чешское издание Forum24.Согласно материалу, в течение прошедшей недели российские военные освободили почти 200 квадратных километров украинской территории, что является самым быстрым продвижением с начала года. Генералы ВСУ сообщают о проблемах на восточном фронте, в частности в Селидово, что может угрожать обороне Курахово и открывает путь к Днепропетровской области."Россия на Украине идет вперед. Украинская армия истощена, испытывает нехватку оружия, боеприпасов и кадров. Приближается зима. К ней Россия уже готовится, нанося удары по украинской энергетической инфраструктуре", - сказано в публикации.Авторы материала заметили, что Россия сместила акцент на сотрудничество с Азией, сформировав новую коалицию с Ираном и Северной Кореей, а также укрепила связи с Китаем.Запад, не осознавая полноценность конфликта, уже проиграл на первом этапе. Чтобы избежать поражения, необходимо быстро предложить серьезный план увеличения поставок оружия для Украины, иначе Запад и Украина рискуют столкнуться с провалом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, всу
Политика, УКРАИНА, ВСУ
10:25 05.11.2024
 
"Россия уже готовится". На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

Forum24: США на Украине воюют с антизападной коалицией во главе с Россией

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Запад проигрывает в конфликте на Украине, так как ведет войну не только с Россией, но и с антизападной коалицией, в состав которой входят Иран, Северная Корея и Китай, пишет чешское издание Forum24.
Согласно материалу, в течение прошедшей недели российские военные освободили почти 200 квадратных километров украинской территории, что является самым быстрым продвижением с начала года. Генералы ВСУ сообщают о проблемах на восточном фронте, в частности в Селидово, что может угрожать обороне Курахово и открывает путь к Днепропетровской области.
"Россия на Украине идет вперед. Украинская армия истощена, испытывает нехватку оружия, боеприпасов и кадров. Приближается зима. К ней Россия уже готовится, нанося удары по украинской энергетической инфраструктуре", - сказано в публикации.
Авторы материала заметили, что Россия сместила акцент на сотрудничество с Азией, сформировав новую коалицию с Ираном и Северной Кореей, а также укрепила связи с Китаем.
Запад, не осознавая полноценность конфликта, уже проиграл на первом этапе. Чтобы избежать поражения, необходимо быстро предложить серьезный план увеличения поставок оружия для Украины, иначе Запад и Украина рискуют столкнуться с провалом.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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