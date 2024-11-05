https://1prime.ru/20241105/ukraina-852613133.html

"Оружия не хватает". На Западе сделали честный прогноз по Украине

"Оружия не хватает". На Западе сделали честный прогноз по Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Оружия не хватает". На Западе сделали честный прогноз по Украине

Вооруженные силы России одержат победу на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Parlamentní listy поделился экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T16:09+0300

2024-11-05T16:09+0300

2024-11-05T16:09+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России одержат победу на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Parlamentní listy поделился экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор."Я не верю, что можно собрать столько. А как и с чем их обучать, если даже действующим войскам не хватает оружия и всего необходимого? Конфликт, на мой взгляд, движется к тому, что Россия добьется своей победы", — отметил Шандор.Ранее сообщалось, что киевские власти намерены мобилизовать 160 тысяч мужчин.Военное положение на Украине введено с 24 февраля 2022 года, в результате чего мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, а уклонение от военной службы во время мобилизации предусматривает уголовную ответственность.

https://1prime.ru/20241105/nato-852601991.html

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