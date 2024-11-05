Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Оружия не хватает". На Западе сделали честный прогноз по Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241105/ukraina-852613133.html
"Оружия не хватает". На Западе сделали честный прогноз по Украине
"Оружия не хватает". На Западе сделали честный прогноз по Украине - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Оружия не хватает". На Западе сделали честный прогноз по Украине
Вооруженные силы России одержат победу на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Parlamentní listy поделился экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:09+0300
2024-11-05T16:09+0300
политика
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852612848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83ce7e4f71353cc52567619c5eef5df5.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России одержат победу на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Parlamentní listy поделился экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор."Я не верю, что можно собрать столько. А как и с чем их обучать, если даже действующим войскам не хватает оружия и всего необходимого? Конфликт, на мой взгляд, движется к тому, что Россия добьется своей победы", — отметил Шандор.Ранее сообщалось, что киевские власти намерены мобилизовать 160 тысяч мужчин.Военное положение на Украине введено с 24 февраля 2022 года, в результате чего мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, а уклонение от военной службы во время мобилизации предусматривает уголовную ответственность.
https://1prime.ru/20241105/nato-852601991.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852612848_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9fe0d2adbf0c5c08d7fa2eb895da593d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сво
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
16:09 05.11.2024
 
"Оружия не хватает". На Западе сделали честный прогноз по Украине

Экс-глава разведки Чехии Шандор: Россия добьется победы в конфликте на Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы России одержат победу на Украине. Таким мнением в беседе с изданием Parlamentní listy поделился экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
"Я не верю, что можно собрать столько. А как и с чем их обучать, если даже действующим войскам не хватает оружия и всего необходимого? Конфликт, на мой взгляд, движется к тому, что Россия добьется своей победы", — отметил Шандор.
Ранее сообщалось, что киевские власти намерены мобилизовать 160 тысяч мужчин.
Военное положение на Украине введено с 24 февраля 2022 года, в результате чего мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, а уклонение от военной службы во время мобилизации предусматривает уголовную ответственность.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
"Ничтожные шансы": Пушков назвал главный провал генсека НАТО по Украине
10:42
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала