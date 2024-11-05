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Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах

Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах - 05.11.2024, ПРАЙМ

Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал вместе со своей супругой на выборах в городе Цинциннати (штат Огайо). | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T18:09+0300

2024-11-05T18:09+0300

2024-11-05T18:09+0300

выборы в сша

сша

выборы в сша

джей ди вэнс

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал вместе со своей супругой на выборах в городе Цинциннати (штат Огайо). После голосования он заявил, что у него "хорошее чувство об этой гонке". Трансляцию вел телеканал CNN. Вэнс также сообщил, что позднее во вторник он поедет во Флориду, где присоединится к кандидату в президенты США Дональду Трампу. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвердили сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.

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