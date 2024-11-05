https://1prime.ru/20241105/vens-852616952.html
Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах
Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах - 05.11.2024, ПРАЙМ
Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал вместе со своей супругой на выборах в городе Цинциннати (штат Огайо). | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T18:09+0300
2024-11-05T18:09+0300
2024-11-05T18:09+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dade176e88a2a1d5df1634256cbb8926.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал вместе со своей супругой на выборах в городе Цинциннати (штат Огайо). После голосования он заявил, что у него "хорошее чувство об этой гонке". Трансляцию вел телеканал CNN. Вэнс также сообщил, что позднее во вторник он поедет во Флориду, где присоединится к кандидату в президенты США Дональду Трампу. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвердили сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
https://1prime.ru/20241105/mask-852602739.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcf6227540e7e7ebe8a6e3f71204fb57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, выборы в сша, джей ди вэнс
Выборы в США, США, выборы в США, Джей Ди Вэнс
Кандидат в вице-президенты США Вэнс проголосовал на выборах
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в Цинциннати
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс проголосовал вместе со своей супругой на выборах в городе Цинциннати (штат Огайо).
После голосования он заявил, что у него "хорошее чувство об этой гонке". Трансляцию вел телеканал CNN.
Вэнс также сообщил, что позднее во вторник он поедет во Флориду, где присоединится к кандидату в президенты США Дональду Трампу.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвердили сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
"Войн станет больше". Маск высказался о возможной победе Харрис на выборах