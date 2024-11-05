https://1prime.ru/20241105/vklady-852599972.html

"Ъ": ставки по банковским вкладам приблизились к историческому рекорду

"Ъ": ставки по банковским вкладам приблизились к историческому рекорду - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Ъ": ставки по банковским вкладам приблизились к историческому рекорду

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России превысила 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду, передает "Ъ". | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:39+0300

2024-11-05T09:39+0300

2024-11-05T09:49+0300

экономика

россия

банковские вклады

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_13461cbe6a6ba433455917599830e684.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России превысила 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду, передает "Ъ".Согласно материалу, . В конце октября 2024 года ставка достигла 20,17% годовых, и только в начале марта 2022 года она была выше - 20,51% годовых. Это изменение связано с повышением ключевой ставки Центральным банком РФ.Эксперты ожидают, что рост ставок по вкладам будет продолжаться, и к ноябрю может быть побит рекорд 2022 года, заключили в издании.Ранее 3 ноября стало известно, что Банк России может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года. Кроме того, 25 октября 2024 года Центробанк в третий раз за год повысил ключевую ставку - до рекордных 21%.

https://1prime.ru/20241104/stavka-852591787.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банковские вклады