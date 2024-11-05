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"Ъ": ставки по банковским вкладам приблизились к историческому рекорду - 05.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241105/vklady-852599972.html
"Ъ": ставки по банковским вкладам приблизились к историческому рекорду
"Ъ": ставки по банковским вкладам приблизились к историческому рекорду - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Ъ": ставки по банковским вкладам приблизились к историческому рекорду
Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России превысила 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду, передает "Ъ". | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:39+0300
2024-11-05T09:49+0300
экономика
россия
банковские вклады
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России превысила 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду, передает "Ъ".Согласно материалу, . В конце октября 2024 года ставка достигла 20,17% годовых, и только в начале марта 2022 года она была выше - 20,51% годовых. Это изменение связано с повышением ключевой ставки Центральным банком РФ.Эксперты ожидают, что рост ставок по вкладам будет продолжаться, и к ноябрю может быть побит рекорд 2022 года, заключили в издании.Ранее 3 ноября стало известно, что Банк России может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года. Кроме того, 25 октября 2024 года Центробанк в третий раз за год повысил ключевую ставку - до рекордных 21%.
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россия, банковские вклады
Экономика, РОССИЯ, банковские вклады
09:39 05.11.2024 (обновлено: 09:49 05.11.2024)
 
"Ъ": ставки по банковским вкладам приблизились к историческому рекорду

"Ъ": ставки по вкладам в российских банках приблизились к историческому рекорду

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России превысила 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду, передает "Ъ".
Согласно материалу, . В конце октября 2024 года ставка достигла 20,17% годовых, и только в начале марта 2022 года она была выше - 20,51% годовых. Это изменение связано с повышением ключевой ставки Центральным банком РФ.
Эксперты ожидают, что рост ставок по вкладам будет продолжаться, и к ноябрю может быть побит рекорд 2022 года, заключили в издании.
Ранее 3 ноября стало известно, что Банк России может начать снижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года. Кроме того, 25 октября 2024 года Центробанк в третий раз за год повысил ключевую ставку - до рекордных 21%.
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ЭкономикаРОССИЯбанковские вклады
 
 
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