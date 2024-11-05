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"Можно проиграть". Трамп сделал признание о возможных итогах выборов в США

"Можно проиграть". Трамп сделал признание о возможных итогах выборов в США - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Можно проиграть". Трамп сделал признание о возможных итогах выборов в США

Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что может проиграть в предстоящей гонке. Об этом он заявил в беседе с... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T09:56+0300

2024-11-05T09:56+0300

2024-11-05T10:33+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что может проиграть в предстоящей гонке. Об этом он заявил в беседе с телеканалом ABC."Да, я думаю... Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить..., но будет интересно", - отметил экс-президент.По словам Трампа, имя победителя будет названо уже к ночи выборов.В издании отметили, что в понедельник Камала Харрис и Дональд Трамп завершили президентскую гонку этого года ожесточенной битвой за Пенсильванию, сделав последний шаг к избирателям по всему штату, который может оказаться решающим в кампании за Белый дом.Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник 5 ноября. Оппонентом Трампа станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

https://1prime.ru/20241104/smert-852587817.html

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сша, дональд трамп