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ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа - 05.11.2024, ПРАЙМ
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ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа
ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа - 05.11.2024, ПРАЙМ
ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа
Евросоюз должен преодолеть комплекс неполноценности и укрепить свою военную промышленность в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Таким мнением... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:53+0300
2024-11-05T10:53+0300
политика
ес
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз должен преодолеть комплекс неполноценности и укрепить свою военную промышленность в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Таким мнением поделился министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро."Европе необходимо перебороть свой комплекс неполноценности, очнуться и стать сильнее, накачать мускулы в военном плане, в производственном и торговом плане. Это простая идея, которую Франция продвигает уже 7 лет, и сейчас самое время воплотить её в жизнь", - заявил глава внешнеполитического ведомства Франции в эфире телеканала France 2.Он выразил надежду, что соглашение ЕС о предоставлении Украине 50-миллиардного кредита останется в силе даже в случае победы Трампа. Барро также подчеркнул, что Франция готова работать с любым президентом США, в том числе и с администрацией Трампа.Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник 5 ноября. Оппонентом Трампа станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
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ес, сша, дональд трамп, выборы в сша
Политика, ЕС, США, Дональд Трамп, выборы в США
10:53 05.11.2024
 
ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа

МИД Франции: ЕС с победой Трампа должен избавиться от комплекса неполноценности

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз должен преодолеть комплекс неполноценности и укрепить свою военную промышленность в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Таким мнением поделился министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Европе необходимо перебороть свой комплекс неполноценности, очнуться и стать сильнее, накачать мускулы в военном плане, в производственном и торговом плане. Это простая идея, которую Франция продвигает уже 7 лет, и сейчас самое время воплотить её в жизнь", - заявил глава внешнеполитического ведомства Франции в эфире телеканала France 2.
Он выразил надежду, что соглашение ЕС о предоставлении Украине 50-миллиардного кредита останется в силе даже в случае победы Трампа. Барро также подчеркнул, что Франция готова работать с любым президентом США, в том числе и с администрацией Трампа.
Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник 5 ноября. Оппонентом Трампа станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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