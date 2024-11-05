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ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа

ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа - 05.11.2024, ПРАЙМ

ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа

Евросоюз должен преодолеть комплекс неполноценности и укрепить свою военную промышленность в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Таким мнением... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T10:53+0300

2024-11-05T10:53+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз должен преодолеть комплекс неполноценности и укрепить свою военную промышленность в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Таким мнением поделился министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро."Европе необходимо перебороть свой комплекс неполноценности, очнуться и стать сильнее, накачать мускулы в военном плане, в производственном и торговом плане. Это простая идея, которую Франция продвигает уже 7 лет, и сейчас самое время воплотить её в жизнь", - заявил глава внешнеполитического ведомства Франции в эфире телеканала France 2.Он выразил надежду, что соглашение ЕС о предоставлении Украине 50-миллиардного кредита останется в силе даже в случае победы Трампа. Барро также подчеркнул, что Франция готова работать с любым президентом США, в том числе и с администрацией Трампа.Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник 5 ноября. Оппонентом Трампа станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

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ес, сша, дональд трамп, выборы в сша