https://1prime.ru/20241105/vybory-852602346.html
ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа
ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа - 05.11.2024, ПРАЙМ
ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа
Евросоюз должен преодолеть комплекс неполноценности и укрепить свою военную промышленность в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Таким мнением... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:53+0300
2024-11-05T10:53+0300
2024-11-05T10:53+0300
политика
ес
сша
дональд трамп
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз должен преодолеть комплекс неполноценности и укрепить свою военную промышленность в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Таким мнением поделился министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро."Европе необходимо перебороть свой комплекс неполноценности, очнуться и стать сильнее, накачать мускулы в военном плане, в производственном и торговом плане. Это простая идея, которую Франция продвигает уже 7 лет, и сейчас самое время воплотить её в жизнь", - заявил глава внешнеполитического ведомства Франции в эфире телеканала France 2.Он выразил надежду, что соглашение ЕС о предоставлении Украине 50-миллиардного кредита останется в силе даже в случае победы Трампа. Барро также подчеркнул, что Франция готова работать с любым президентом США, в том числе и с администрацией Трампа.Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник 5 ноября. Оппонентом Трампа станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
https://1prime.ru/20241105/vybory-852600567.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, сша, дональд трамп, выборы в сша
Политика, ЕС, США, Дональд Трамп, выборы в США
ЕС призвали избавиться от комплекса неполноценности в случае победы Трампа
МИД Франции: ЕС с победой Трампа должен избавиться от комплекса неполноценности
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз должен преодолеть комплекс неполноценности и укрепить свою военную промышленность в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Таким мнением поделился министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Европе необходимо перебороть свой комплекс неполноценности, очнуться и стать сильнее, накачать мускулы в военном плане, в производственном и торговом плане. Это простая идея, которую Франция продвигает уже 7 лет, и сейчас самое время воплотить её в жизнь", - заявил глава внешнеполитического ведомства Франции в эфире телеканала France 2.
Он выразил надежду, что соглашение ЕС о предоставлении Украине 50-миллиардного кредита останется в силе даже в случае победы Трампа. Барро также подчеркнул, что Франция готова работать с любым президентом США, в том числе и с администрацией Трампа.
Выборы президента Соединенных Штатов пройдут во вторник 5 ноября. Оппонентом Трампа станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
"Можно проиграть". Трамп сделал признание о возможных итогах выборов в США