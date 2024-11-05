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"Оба хуже": эксперт объяснил, почему ни Трамп, ни Харрис не воссоединят США - 05.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241105/vybory-852603611.html
"Оба хуже": эксперт объяснил, почему ни Трамп, ни Харрис не воссоединят США
"Оба хуже": эксперт объяснил, почему ни Трамп, ни Харрис не воссоединят США - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Оба хуже": эксперт объяснил, почему ни Трамп, ни Харрис не воссоединят США
Штаты столкнутся с дестабилизацией вне зависимости от результатов президентских выборов, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T11:40+0300
2024-11-05T11:40+0300
выборы в сша
сша
проблемы
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Штаты столкнутся с дестабилизацией вне зависимости от результатов президентских выборов, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Дело в том, что и в случае победы (Дональда) Трампа, и в случае победы (Камалы) Харрис Америку ждет, во-первых, существенная внутриполитическая дестабилизация, и, в любом случае, Америка будет оставаться расколотой страной с поляризованной политической системой", - объяснил эксперт. "Оба хуже", - ответил Суслов на вопрос о том, какой кандидат является лучшим вариантом для Штатов.Аналитик убежден, что нормализация внутриполитической ситуации США является на сегодняшний день призрачной перспективой, к которой нет никаких предпосылок. При этом, отметил он, даже после завершения выборов сохранится острая борьба между победившими и проигравшими.Суслов также отметил, что с большой долей вероятности в Штатах сохранится разделенное между партиями правление и одна из ветвей власти останется под контролем оппозиционной партии.
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сша, проблемы, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, проблемы, Дональд Трамп, Камала Харрис
11:40 05.11.2024
 
"Оба хуже": эксперт объяснил, почему ни Трамп, ни Харрис не воссоединят США

Суслов: США ждет дестабилизация в случае победы любого из кандидатов в президенты

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Штаты столкнутся с дестабилизацией вне зависимости от результатов президентских выборов, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Дело в том, что и в случае победы (Дональда) Трампа, и в случае победы (Камалы) Харрис Америку ждет, во-первых, существенная внутриполитическая дестабилизация, и, в любом случае, Америка будет оставаться расколотой страной с поляризованной политической системой", - объяснил эксперт.
"Оба хуже", - ответил Суслов на вопрос о том, какой кандидат является лучшим вариантом для Штатов.
Аналитик убежден, что нормализация внутриполитической ситуации США является на сегодняшний день призрачной перспективой, к которой нет никаких предпосылок. При этом, отметил он, даже после завершения выборов сохранится острая борьба между победившими и проигравшими.
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Суслов также отметил, что с большой долей вероятности в Штатах сохранится разделенное между партиями правление и одна из ветвей власти останется под контролем оппозиционной партии.
 
Выборы в СШАСШАпроблемыДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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