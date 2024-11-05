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Песков обозначил позицию Кремля по прошедшим выборам в Молдавии - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Песков обозначил позицию Кремля по прошедшим выборам в Молдавии
Песков обозначил позицию Кремля по прошедшим выборам в Молдавии - 05.11.2024, ПРАЙМ
Песков обозначил позицию Кремля по прошедшим выборам в Молдавии
Россия не смотрит на перспективы сотрудничества с Молдавией через розовые очки, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T12:52+0300
2024-11-05T13:21+0300
политика
молдавия
дмитрий песков
россия
майя санду
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия не смотрит на перспективы сотрудничества с Молдавией через розовые очки, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Именно они (члены правительства Молдавии - прим. ред.) были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной… ", - добавил он, комментируя перспективы восстановления отношений с Кишиневом. Песков также объяснил, что действующее молдавское правительство маловероятно изменит курс и постарается нормализовать отношения с Москвой.Кроме того, отметил пресс-секретарь российского президента, власти Молдавии намеренно "стерилизовали" информационное поле в стране, исключив любое попадание российских медиа. Это, в свою очередь, является непосредственным ограничением прав граждан на доступ к информации.В Кремле также отмечают деструктивный подход властей Молдавии к дальнейшей судьбе Приднестровья, а также осознают масштаб проблемы, требующей серьезных усилий для разрешения, заключил Песков.В воскресенье, 3 ноября, в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов выявилось, что с результатом в 55, 33% голосов победу одержала проевропейский политик Майя Санду. Партия социалистов Молдавии, которую на выборах представлял набравший 44,67% голосов Стояногло, заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках.
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молдавия, дмитрий песков, россия, майя санду
Политика, МОЛДАВИЯ, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Майя Санду
12:52 05.11.2024 (обновлено: 13:21 05.11.2024)
 
Песков обозначил позицию Кремля по прошедшим выборам в Молдавии

Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия не смотрит на перспективы сотрудничества с Молдавией через розовые очки, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Именно они (члены правительства Молдавии - прим. ред.) были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной… ", - добавил он, комментируя перспективы восстановления отношений с Кишиневом. Песков также объяснил, что действующее молдавское правительство маловероятно изменит курс и постарается нормализовать отношения с Москвой.
Кроме того, отметил пресс-секретарь российского президента, власти Молдавии намеренно "стерилизовали" информационное поле в стране, исключив любое попадание российских медиа. Это, в свою очередь, является непосредственным ограничением прав граждан на доступ к информации.
В Кремле также отмечают деструктивный подход властей Молдавии к дальнейшей судьбе Приднестровья, а также осознают масштаб проблемы, требующей серьезных усилий для разрешения, заключил Песков.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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12:30
В воскресенье, 3 ноября, в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов выявилось, что с результатом в 55, 33% голосов победу одержала проевропейский политик Майя Санду. Партия социалистов Молдавии, которую на выборах представлял набравший 44,67% голосов Стояногло, заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках.
 
ПолитикаМОЛДАВИЯДмитрий ПесковРОССИЯМайя Санду
 
 
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