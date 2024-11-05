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Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД
Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД - 05.11.2024, ПРАЙМ
Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД
В Москве изучат предложения нового американского правительства после выборов, подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:46+0300
2024-11-05T14:46+0300
выборы в сша
мид
сша
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В Москве изучат предложения нового американского правительства после выборов, подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова."В целом, России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной", - следует из заявления дипломата, опубликованного на официальном сайте МИД. Захарова уточнила, что Москва намерена отстаивать собственные интересы, уделяя особое внимание вопросам национальной безопасности.Дипломат посоветовала будущему или будущей главе Белого дома сконцентрироваться, прежде всего, на решении собственных внутриполитических проблем, а не "искать приключений за десятки тысяч миль".
https://1prime.ru/20241105/ssha-852606976.html
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мид, сша, мария захарова
Выборы в США, МИД, США, Мария Захарова
14:46 05.11.2024
 
Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД

МИД: Москве все равно, чем закончатся выборы в США с учетом консенсуса партий по России

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В Москве изучат предложения нового американского правительства после выборов, подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
"В целом, России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной", - следует из заявления дипломата, опубликованного на официальном сайте МИД.
Захарова уточнила, что Москва намерена отстаивать собственные интересы, уделяя особое внимание вопросам национальной безопасности.
Дипломат посоветовала будущему или будущей главе Белого дома сконцентрироваться, прежде всего, на решении собственных внутриполитических проблем, а не "искать приключений за десятки тысяч миль".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров
13:38
 
Выборы в СШАМИДСШАМария Захарова
 
 
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