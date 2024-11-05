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Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД
Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД - 05.11.2024, ПРАЙМ
Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД
В Москве изучат предложения нового американского правительства после выборов, подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:46+0300
2024-11-05T14:46+0300
2024-11-05T14:46+0300
выборы в сша
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В Москве изучат предложения нового американского правительства после выборов, подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова."В целом, России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной", - следует из заявления дипломата, опубликованного на официальном сайте МИД. Захарова уточнила, что Москва намерена отстаивать собственные интересы, уделяя особое внимание вопросам национальной безопасности.Дипломат посоветовала будущему или будущей главе Белого дома сконцентрироваться, прежде всего, на решении собственных внутриполитических проблем, а не "искать приключений за десятки тысяч миль".
https://1prime.ru/20241105/ssha-852606976.html
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мид, сша, мария захарова
Выборы в США, МИД, США, Мария Захарова
Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД
МИД: Москве все равно, чем закончатся выборы в США с учетом консенсуса партий по России
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В Москве изучат предложения нового американского правительства после выборов, подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
"В целом, России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной", - следует из заявления дипломата, опубликованного на официальном сайте МИД.
Захарова уточнила, что Москва намерена отстаивать собственные интересы, уделяя особое внимание вопросам национальной безопасности.
Дипломат посоветовала будущему или будущей главе Белого дома сконцентрироваться, прежде всего, на решении собственных внутриполитических проблем, а не "искать приключений за десятки тысяч миль".
Россия готова к равноправному диалогу с США, заявил Лавров