https://1prime.ru/20241105/vybory-852608986.html

Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД

Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД - 05.11.2024, ПРАЙМ

Москве все равно, чем закончатся выборы в США, заявили в МИД

В Москве изучат предложения нового американского правительства после выборов, подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T14:46+0300

2024-11-05T14:46+0300

2024-11-05T14:46+0300

выборы в сша

мид

сша

мария захарова

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В Москве изучат предложения нового американского правительства после выборов, подчеркнула официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова."В целом, России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной", - следует из заявления дипломата, опубликованного на официальном сайте МИД. Захарова уточнила, что Москва намерена отстаивать собственные интересы, уделяя особое внимание вопросам национальной безопасности.Дипломат посоветовала будущему или будущей главе Белого дома сконцентрироваться, прежде всего, на решении собственных внутриполитических проблем, а не "искать приключений за десятки тысяч миль".

https://1prime.ru/20241105/ssha-852606976.html

сша

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мид, сша, мария захарова