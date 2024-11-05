https://1prime.ru/20241105/vybory-852613805.html

"Договорные выборы": победа Санду в Молдавии возмутила европейцев

"Договорные выборы": победа Санду в Молдавии возмутила европейцев - 05.11.2024, ПРАЙМ

"Договорные выборы": победа Санду в Молдавии возмутила европейцев

Проживающие в России молдоване, не поддерживающие прозападный курс Майи Санду, не смогли проголосовать, а значит результат выборов был сфальсифицирован, считает | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T16:44+0300

2024-11-05T16:44+0300

2024-11-05T16:45+0300

политика

молдавия

ес

майя санду

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ПАРИЖ, 5 ноя – ПРАЙМ. Проживающие в России молдоване, не поддерживающие прозападный курс Майи Санду, не смогли проголосовать, а значит результат выборов был сфальсифицирован, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости.Так, в ходе прошедших 3 ноября президентских выборов в Молдавии в России были открыты лишь два избирательных участка и только в Москве. Сообщается, что многие молдоване вовсе не получили бюллетень из-за нехватки бланков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч граждан страны остались без возможности отдать свой голос за выбранного кандидата."Результаты сильно зависят от количества доступных избирательных участков. Так, в России не было достаточно доступных избирательных участков для молдаван, которые голосовали бы по-другому. То есть всё это было подстроено. Это договорные выборы", - подчеркнул политик, заявив, что выборы были сфальсифицированы.Таким же подозрительным Филиппо назвал референдум о присоединении страны к Евросоюзу. Он отметил, что практически все время перед выборами граждане высказывались против вступления, однако в ходе референдума резко изменили свое мнение.

https://1prime.ru/20241105/vybory-852604889.html

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молдавия, ес, майя санду