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"Договорные выборы": победа Санду в Молдавии возмутила европейцев - 05.11.2024, ПРАЙМ
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"Договорные выборы": победа Санду в Молдавии возмутила европейцев
"Договорные выборы": победа Санду в Молдавии возмутила европейцев - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Договорные выборы": победа Санду в Молдавии возмутила европейцев
Проживающие в России молдоване, не поддерживающие прозападный курс Майи Санду, не смогли проголосовать, а значит результат выборов был сфальсифицирован, считает | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T16:44+0300
2024-11-05T16:45+0300
политика
молдавия
ес
майя санду
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ПАРИЖ, 5 ноя – ПРАЙМ. Проживающие в России молдоване, не поддерживающие прозападный курс Майи Санду, не смогли проголосовать, а значит результат выборов был сфальсифицирован, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости.Так, в ходе прошедших 3 ноября президентских выборов в Молдавии в России были открыты лишь два избирательных участка и только в Москве. Сообщается, что многие молдоване вовсе не получили бюллетень из-за нехватки бланков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч граждан страны остались без возможности отдать свой голос за выбранного кандидата."Результаты сильно зависят от количества доступных избирательных участков. Так, в России не было достаточно доступных избирательных участков для молдаван, которые голосовали бы по-другому. То есть всё это было подстроено. Это договорные выборы", - подчеркнул политик, заявив, что выборы были сфальсифицированы.Таким же подозрительным Филиппо назвал референдум о присоединении страны к Евросоюзу. Он отметил, что практически все время перед выборами граждане высказывались против вступления, однако в ходе референдума резко изменили свое мнение.
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молдавия, ес, майя санду
Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, Майя Санду
16:44 05.11.2024 (обновлено: 16:45 05.11.2024)
 
"Договорные выборы": победа Санду в Молдавии возмутила европейцев

Филиппо: молдаване в РФ не получили возможности проголосовать, выборы были подстроены

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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ПАРИЖ, 5 ноя – ПРАЙМ. Проживающие в России молдоване, не поддерживающие прозападный курс Майи Санду, не смогли проголосовать, а значит результат выборов был сфальсифицирован, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости.
Так, в ходе прошедших 3 ноября президентских выборов в Молдавии в России были открыты лишь два избирательных участка и только в Москве. Сообщается, что многие молдоване вовсе не получили бюллетень из-за нехватки бланков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч граждан страны остались без возможности отдать свой голос за выбранного кандидата.
"Результаты сильно зависят от количества доступных избирательных участков. Так, в России не было достаточно доступных избирательных участков для молдаван, которые голосовали бы по-другому. То есть всё это было подстроено. Это договорные выборы", - подчеркнул политик, заявив, что выборы были сфальсифицированы.
Таким же подозрительным Филиппо назвал референдум о присоединении страны к Евросоюзу. Он отметил, что практически все время перед выборами граждане высказывались против вступления, однако в ходе референдума резко изменили свое мнение.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
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ПолитикаМОЛДАВИЯЕСМайя Санду
 
 
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