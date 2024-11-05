https://1prime.ru/20241105/vybory-852617232.html

Пушков: демократы пойдут на все ради победы Харрис, но и у Трампа есть шанс

Пушков: демократы пойдут на все ради победы Харрис, но и у Трампа есть шанс - 05.11.2024, ПРАЙМ

Пушков: демократы пойдут на все ради победы Харрис, но и у Трампа есть шанс

Демократическая партия США и ее кандидат на выборах президента Камала Харрис пойдут на всё ради победы на выборах, у ее соперника Дональда Трампа есть шанс на... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T18:21+0300

2024-11-05T18:21+0300

2024-11-05T18:40+0300

выборы в сша

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850367671_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_5e1292223f1686217264c82cd9f8ddc5.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Демократическая партия США и ее кандидат на выборах президента Камала Харрис пойдут на всё ради победы на выборах, у ее соперника Дональда Трампа есть шанс на победу только с подавляющим большинством, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Есть все основания считать, что и в этот раз, особенно при таком слабом кандидате, как Харрис, демократы и "глубинное государство" пошли по тому же пути, что и в 2020 году. Это видно хотя бы по соотношению позитивных и отрицательных публикаций в американских мейнстрим-СМИ: о Харрис 84 % публикаций позитивные, о Трампе - 89% негативные. Таких случайностей не бывает. А это означает, что борьба идет не на жизнь, а на смерть, и демократы пойдут на все ради того, чтобы одержать верх", - написал Пушков в своём телеграм-канале. По его мнению, Трамп сможет победить лишь с таким подавляющим преимуществом по итогам подсчета голосов, которое сведет на нет все подлоги и фальсификации. Именно на личную популярность кандидата от республиканцев делают ставку и он сам, и его штаб. Оправдается ли она, станет ясно в течение двух дней.Среди трех важных факторов, которые могут повлиять на исход голосования, Пушков назвал результаты в семи ключевых колеблющихся штатах, где ни у одного из кандидатов нет явного преимущества. На втором месте голосование по почте, которое сыграло значимую роль в победе президента США Джо Байдена над Трампом четыре года назад.И, наконец, третье - махинации в ходе голосования, а таких "технологий" масса - от позволения голосовать нелегальным мигрантам, которыми демократы насыщали в последние годы колеблющиеся штаты, до вбрасывания подложных бюллетеней с липовыми подписями и жульничества при электронном голосовании, рассуждает политик.Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвердили сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.

https://1prime.ru/20241105/vybory-852603611.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выборы в сша, дональд трамп, камала харрис