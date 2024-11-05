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WhatsApp готовит функцию поиска в Сети изображений из диалога, сообщили СМИ
WhatsApp готовит функцию поиска в Сети изображений из диалога, сообщили СМИ - 05.11.2024, ПРАЙМ
WhatsApp готовит функцию поиска в Сети изображений из диалога, сообщили СМИ
WhatsApp готовит для пользователей iOS функцию поиска отправленных им изображений в интернете, сообщает портал WABetaInfo. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T18:45+0300
2024-11-05T18:45+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. WhatsApp готовит для пользователей iOS функцию поиска отправленных им изображений в интернете, сообщает портал WABetaInfo. "В статье о бета-версии WhatsApp для Android 2.24.23.13 мы сообщали, что WhatsApp запускает функцию поиска отправленных изображений в интернете… Судя по всему, WhatsApp намерен предложить пользователям iOS такую же возможность проверки изображений", - говорится в сообщении. Новая функция поиска усиливает безопасность пользователей WhatsApp, добавляет портал. Она помогает проверить, не было ли полученное изображение изменено или использовано вне контекста, что может быть особенно полезно при работе с часто пересылаемыми изображениями. Как отмечается в сообщении, функция стала доступна на iOS некоторым бета-тестерам. Чтобы проверить изображение, пользователям необходимо открыть его и нажать кнопку "Поделиться", после этого появится меню с функцией "Поиск в интернете". С помощью этой опции изображение загружается в Google, что позволяет увидеть похожие изображения и, вероятно, найти первоисточник.WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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whatsapp, технологии, ios, сообщения, мессенджеры
WhatsApp, Технологии, iOS, сообщения, мессенджеры
WhatsApp готовит функцию поиска в Сети изображений из диалога, сообщили СМИ
WABetaInfo: WhatsApp готовит на iOS функцию поиска в Сети изображений из диалога
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. WhatsApp готовит для пользователей iOS функцию поиска отправленных им изображений в интернете, сообщает портал WABetaInfo.
"В статье о бета-версии WhatsApp для Android 2.24.23.13 мы сообщали, что WhatsApp запускает функцию поиска отправленных изображений в интернете… Судя по всему, WhatsApp намерен предложить пользователям iOS такую же возможность проверки изображений", - говорится в сообщении.
Новая функция поиска усиливает безопасность пользователей WhatsApp, добавляет портал. Она помогает проверить, не было ли полученное изображение изменено или использовано вне контекста, что может быть особенно полезно при работе с часто пересылаемыми изображениями.
Как отмечается в сообщении, функция стала доступна на iOS некоторым бета-тестерам. Чтобы проверить изображение, пользователям необходимо открыть его и нажать кнопку "Поделиться", после этого появится меню с функцией "Поиск в интернете". С помощью этой опции изображение загружается в Google, что позволяет увидеть похожие изображения и, вероятно, найти первоисточник.
WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
WhatsApp вернул виджеты для просмотра "Статусов" на iOS