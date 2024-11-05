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В X5 одобрили компенсацию за оставшиеся акции от бывшей "дочки" в России - 05.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В X5 одобрили компенсацию за оставшиеся акции от бывшей "дочки" в России
В X5 одобрили компенсацию за оставшиеся акции от бывшей "дочки" в России - 05.11.2024, ПРАЙМ
В X5 одобрили компенсацию за оставшиеся акции от бывшей "дочки" в России
Акционеры нидерландской X5 Retail Group N.V., бывшей холдинговой компании "Икс 5", на внеочередном собрании проголосовали за получение денежной компенсации от... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T21:02+0300
2024-11-05T21:03+0300
экономика
бизнес
дочка
акции
компенсация
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Акционеры нидерландской X5 Retail Group N.V., бывшей холдинговой компании "Икс 5", на внеочередном собрании проголосовали за получение денежной компенсации от своей бывшей российской дочерней компании за оставшиеся нераспределенные акции, говорится в сообщении компании. Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Заявление Минпромторга основано на нормах закона, регулирующего корпоративные отношения в российских экономически значимых организациях. Он позволяет требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании. Такое регулирование призвано обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала, затем сменил организационно-правовую форму с ООО на ПАО. Компания поясняла, что ее акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Причем российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании автоматически, а у иностранных владельцев и бенефициаров X5 Retail Group N.V. появится возможность их получить. При этом нераспределенные акции российской компании, согласно решению суда, будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V. Внеочередное собрание акционеров X5 предлагало на рассмотрение держателям депозитарных расписок компании два варианта действий в соответствии с решением Арбитражного суда Московской области от 25 апреля: возврат 10,22% оставшихся нераспределенными акций "Корпоративного центра Икс 5" или получение денежной компенсации за оставшиеся акции. Из числа голосов, отданных за любой из этих вариантов, 0,78% были отданы за первый вариант, 99,22% - за второй. Отмечается, что на основании этих результатов голосования компания официально запросит у "Корпоративного центра Икс 5" денежную компенсацию за оставшиеся акции. Денежная компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев, до 1 февраля 2025 года. Как только средства будут получены, компания начнет процесс распределения денежных средств среди имеющих на это право держателей ГДР, добавили там.
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бизнес, дочка, акции, компенсация
Экономика, Бизнес, дочка, Акции, компенсация
21:02 05.11.2024 (обновлено: 21:03 05.11.2024)
 
В X5 одобрили компенсацию за оставшиеся акции от бывшей "дочки" в России

Акционеры X5 одобрили компенсацию за оставшиеся акции от бывшей "дочки" в РФ

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Акционеры нидерландской X5 Retail Group N.V., бывшей холдинговой компании "Икс 5", на внеочередном собрании проголосовали за получение денежной компенсации от своей бывшей российской дочерней компании за оставшиеся нераспределенные акции, говорится в сообщении компании.
Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Заявление Минпромторга основано на нормах закона, регулирующего корпоративные отношения в российских экономически значимых организациях. Он позволяет требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании.
Такое регулирование призвано обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды.
В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала, затем сменил организационно-правовую форму с ООО на ПАО. Компания поясняла, что ее акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Причем российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании автоматически, а у иностранных владельцев и бенефициаров X5 Retail Group N.V. появится возможность их получить. При этом нераспределенные акции российской компании, согласно решению суда, будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V.
Внеочередное собрание акционеров X5 предлагало на рассмотрение держателям депозитарных расписок компании два варианта действий в соответствии с решением Арбитражного суда Московской области от 25 апреля: возврат 10,22% оставшихся нераспределенными акций "Корпоративного центра Икс 5" или получение денежной компенсации за оставшиеся акции. Из числа голосов, отданных за любой из этих вариантов, 0,78% были отданы за первый вариант, 99,22% - за второй.
Отмечается, что на основании этих результатов голосования компания официально запросит у "Корпоративного центра Икс 5" денежную компенсацию за оставшиеся акции. Денежная компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев, до 1 февраля 2025 года. Как только средства будут получены, компания начнет процесс распределения денежных средств среди имеющих на это право держателей ГДР, добавили там.
Росбанк
Росбанку отказали в обеспечительных мерах в отношении "дочки" ING Bank
22 октября, 12:12
 
ЭкономикаБизнесдочкаАкциикомпенсация
 
 
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