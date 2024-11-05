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В пригороде Вашингтона ожидают явку на выборах президента в 70 процентов - 05.11.2024, ПРАЙМ
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В пригороде Вашингтона ожидают явку на выборах президента в 70 процентов
В пригороде Вашингтона ожидают явку на выборах президента в 70 процентов - 05.11.2024, ПРАЙМ
В пригороде Вашингтона ожидают явку на выборах президента в 70 процентов
В пригороде Вашингтона явка на президентских выборах в США должна составить порядка 70%. Об этом заявил агентству РИА Новости старший административный судья... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T23:30+0300
2024-11-05T23:30+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
голосование
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. В пригороде Вашингтона явка на президентских выборах в США должна составить порядка 70%. Об этом заявил агентству РИА Новости старший административный судья одного из избирательных участков округа Монтгомери в штате Мэриленд Скотт Макнолти. По его словам, явка, "вероятно, будет 70%, однако вы не узнаете, пока не начнут докладывать цифры сегодня вечером". Судья также указал на данные со своего участка, где из общего числа зарегистрированных избирателей в 5,4 тысячи человек порядка 2,5 тысяч уже проголосовали досрочно, а еще свыше 800 пришли в первую половину дня 5 ноября. По данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, всего в США досрочно проголосовали на президентских выборах более трети избирателей. Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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сша, выборы в сша, голосование, вашингтон
Выборы в США, США, выборы в США, голосование, ВАШИНГТОН
23:30 05.11.2024
 
В пригороде Вашингтона ожидают явку на выборах президента в 70 процентов

Судья Макнолти: явка на выборах президента в пригороде Вашингтона составит 70%

© Unsplash/Maria OswaltВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Maria Oswalt
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. В пригороде Вашингтона явка на президентских выборах в США должна составить порядка 70%. Об этом заявил агентству РИА Новости старший административный судья одного из избирательных участков округа Монтгомери в штате Мэриленд Скотт Макнолти.
По его словам, явка, "вероятно, будет 70%, однако вы не узнаете, пока не начнут докладывать цифры сегодня вечером".
Судья также указал на данные со своего участка, где из общего числа зарегистрированных избирателей в 5,4 тысячи человек порядка 2,5 тысяч уже проголосовали досрочно, а еще свыше 800 пришли в первую половину дня 5 ноября.
По данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, всего в США досрочно проголосовали на президентских выборах более трети избирателей.
Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Республиканская партия для участия в них официально выдвинула бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Демократическая партия выдвинула Камалу Харрис. Вместе с президентскими 5 ноября состоятся выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
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Выборы в СШАСШАвыборы в СШАголосованиеВАШИНГТОН
 
 
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