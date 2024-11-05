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Курс юаня усилил рост к рублю на Московской бирже - 05.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241105/yuan-852604299.html
Курс юаня усилил рост к рублю на Московской бирже
Курс юаня усилил рост к рублю на Московской бирже - 05.11.2024, ПРАЙМ
Курс юаня усилил рост к рублю на Московской бирже
Курс юаня к рублю на Московской бирже усиливает рост в течение торгов вторника, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T12:10+0300
2024-11-05T12:10+0300
экономика
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже усиливает рост в течение торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.03 мск растёт на 9 копеек, до 13,76 рубля. В самом начале торгов китайская валюта дорожала на 3 копейки. "На этой неделе Минфин анонсирует ноябрьский объем операций с валютой по бюджетному правилу. Рост чистых продаж юаней способен временно поддержать рубль, но вряд ли курс в ближайшее время сможет вернуться ниже 13,6 рубля за юань", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Пара "доллар-рубль" закрылась на уровне 97,52 рубля. Пока все идет к тому, что покупатели настроены пройти 97,75 рубля и закрепиться выше 98 рублей. Для меня это последнее сопротивление на пути к психологическому уровню 100 рублей. Доллар неохотно движется вверх, следовательно, постоянно меняющийся баланс между спросом и предложением остается ключевым фактором для валютного рынка", - добавляет Владислав Антонов из BitRiver.
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юань, мосбиржа
Экономика, юань, Мосбиржа
12:10 05.11.2024
 
Курс юаня усилил рост к рублю на Московской бирже

Курс юаня к рублю на Московской бирже усиливает рост в течение торгов вторника

© AFP / STR%Китайский юань
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© AFP / STR
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже усиливает рост в течение торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.03 мск растёт на 9 копеек, до 13,76 рубля. В самом начале торгов китайская валюта дорожала на 3 копейки.
"На этой неделе Минфин анонсирует ноябрьский объем операций с валютой по бюджетному правилу. Рост чистых продаж юаней способен временно поддержать рубль, но вряд ли курс в ближайшее время сможет вернуться ниже 13,6 рубля за юань", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Пара "доллар-рубль" закрылась на уровне 97,52 рубля. Пока все идет к тому, что покупатели настроены пройти 97,75 рубля и закрепиться выше 98 рублей. Для меня это последнее сопротивление на пути к психологическому уровню 100 рублей. Доллар неохотно движется вверх, следовательно, постоянно меняющийся баланс между спросом и предложением остается ключевым фактором для валютного рынка", - добавляет Владислав Антонов из BitRiver.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
Юань открыл торги 5 ноября ростом
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