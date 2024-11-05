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Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь снизилась на шесть процентов
Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь снизилась на шесть процентов - 05.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь снизилась на шесть процентов
Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам января-сентября сократилась на 6,2%... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:21+0300
2024-11-05T15:21+0300
2024-11-05T15:21+0300
экономика
yum! brands
чистая прибыль
отчетность
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам января-сентября сократилась на 6,2% в годовом выражении, до 1,063 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде сократилась до 3,73 доллара с 3,97 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 5,187 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании снизилась на 8,2%, до 382 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию - до 1,35 доллара с 1,46 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 6,9%, до 1,826 миллиарда долларов. Продажи компании в мире за квартал без учета курсовых разниц выросли на 1%. В сети KFC показатель увеличился также на 1%, в Taco Bell - на 5%, в Pizza Hut - снизился на 1%. Акции Yum! Brands на предварительных торгах в США дешевеют на 1%. Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 60 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
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yum! brands, чистая прибыль, отчетность
Экономика, Yum! Brands, чистая прибыль, отчетность
Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь снизилась на шесть процентов
Чистая прибыль Yum! Brands за январь-сентябрь снизилась на 6%, до $1,1 млрд
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам января-сентября сократилась на 6,2% в годовом выражении, до 1,063 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде сократилась до 3,73 доллара с 3,97 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 5,187 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль компании снизилась на 8,2%, до 382 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию - до 1,35 доллара с 1,46 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 6,9%, до 1,826 миллиарда долларов.
Продажи компании в мире за квартал без учета курсовых разниц выросли на 1%. В сети KFC показатель увеличился также на 1%, в Taco Bell - на 5%, в Pizza Hut - снизился на 1%.
Акции Yum! Brands на предварительных торгах в США дешевеют на 1%.
Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 60 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
Прибыль Saudi Aramco сократилась на 10 миллиардов долларов с начала года