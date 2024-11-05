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Чистый убыток "Южуралзолота" за девять месяцев сократился в 3,3 раза

Чистый убыток "Южуралзолота" за девять месяцев сократился в 3,3 раза - 05.11.2024, ПРАЙМ

Чистый убыток "Южуралзолота" за девять месяцев сократился в 3,3 раза

Чистый убыток "Южуралзолота" (ЮГК) по РСБУ за январь-сентябрь текущего года сократился примерно в 3,3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,26... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T15:44+0300

2024-11-05T15:44+0300

2024-11-05T15:44+0300

экономика

россия

южуралзолото

отчетность по рсбу

чистый убыток

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Южуралзолота" (ЮГК) по РСБУ за январь-сентябрь текущего года сократился примерно в 3,3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,26 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Выручка "Южуралзолота" за девять месяцев снизилась на 18,8% - до 20,22 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась примерно в два раза и составила 2,8 миллиарда рублей. Прибыль от продаж в январе-сентябре сократилась примерно в 5,7 раза - до 754 миллионов рублей. Убыток до налогообложения снизился на 68,4% - до 3,96 миллиарда рублей. Себестоимость продаж ЮГК составила 17,42 миллиарда рублей, сократившись на 7,3% к аналогичному периоду 2023 года. Долгосрочные обязательства ЮГК на 30 сентября 2024 года выросли на 37,4%, до 47,23 миллиарда рублей с 34,38 миллиарда на 31 декабря прошлого года. Краткосрочные обязательства снизились на 14,8%, до 21,47 миллиарда с 25,2 миллиарда рублей на конец прошлого года. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.

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россия, южуралзолото, отчетность по рсбу, чистый убыток