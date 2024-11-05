https://1prime.ru/20241105/yuzhuralzoloto-852612064.html
Чистый убыток "Южуралзолота" за девять месяцев сократился в 3,3 раза
Чистый убыток "Южуралзолота" за девять месяцев сократился в 3,3 раза - 05.11.2024, ПРАЙМ
Чистый убыток "Южуралзолота" за девять месяцев сократился в 3,3 раза
Чистый убыток "Южуралзолота" (ЮГК) по РСБУ за январь-сентябрь текущего года сократился примерно в 3,3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,26... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T15:44+0300
2024-11-05T15:44+0300
2024-11-05T15:44+0300
экономика
россия
южуралзолото
отчетность по рсбу
чистый убыток
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Южуралзолота" (ЮГК) по РСБУ за январь-сентябрь текущего года сократился примерно в 3,3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,26 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Выручка "Южуралзолота" за девять месяцев снизилась на 18,8% - до 20,22 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась примерно в два раза и составила 2,8 миллиарда рублей. Прибыль от продаж в январе-сентябре сократилась примерно в 5,7 раза - до 754 миллионов рублей. Убыток до налогообложения снизился на 68,4% - до 3,96 миллиарда рублей. Себестоимость продаж ЮГК составила 17,42 миллиарда рублей, сократившись на 7,3% к аналогичному периоду 2023 года. Долгосрочные обязательства ЮГК на 30 сентября 2024 года выросли на 37,4%, до 47,23 миллиарда рублей с 34,38 миллиарда на 31 декабря прошлого года. Краткосрочные обязательства снизились на 14,8%, до 21,47 миллиарда с 25,2 миллиарда рублей на конец прошлого года. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
https://1prime.ru/20241102/kamaz-852563137.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_d0c1dc2590fe0e095c9643d7838c5225.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южуралзолото, отчетность по рсбу, чистый убыток
Экономика, РОССИЯ, Южуралзолото, отчетность по РСБУ, чистый убыток
Чистый убыток "Южуралзолота" за девять месяцев сократился в 3,3 раза
Чистый убыток "Южуралзолота" за 9 месяцев снизился в 3,3 раза, до 3,26 млрд руб
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Южуралзолота" (ЮГК) по РСБУ за январь-сентябрь текущего года сократился примерно в 3,3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 3,26 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
Выручка "Южуралзолота" за девять месяцев снизилась на 18,8% - до 20,22 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась примерно в два раза и составила 2,8 миллиарда рублей.
Прибыль от продаж в январе-сентябре сократилась примерно в 5,7 раза - до 754 миллионов рублей. Убыток до налогообложения снизился на 68,4% - до 3,96 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж ЮГК составила 17,42 миллиарда рублей, сократившись на 7,3% к аналогичному периоду 2023 года.
Долгосрочные обязательства ЮГК на 30 сентября 2024 года выросли на 37,4%, до 47,23 миллиарда рублей с 34,38 миллиарда на 31 декабря прошлого года. Краткосрочные обязательства снизились на 14,8%, до 21,47 миллиарда с 25,2 миллиарда рублей на конец прошлого года.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
"Камаз" получил чистый убыток по итогам девяти месяцев