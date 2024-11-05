https://1prime.ru/20241105/zabastovka-852597579.html

СМИ: Boeing справилась с длительными забастовками одним предложением

СМИ: Boeing справилась с длительными забастовками одним предложением - 05.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Boeing справилась с длительными забастовками одним предложением

Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T08:25+0300

2024-11-05T08:25+0300

2024-11-05T08:28+0300

профсоюз

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Члены профсоюза Boeing приняли последнее предложение авиастроительной корпорации, что, вероятно, положит конец забастовке, длившейся более семи недель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты голосования. В начале ноября СМИ сообщали, что Boeing предложила бастующим сотрудникам улучшенные контракты, включая повышение зарплаты на 38% в течение четырех лет. "Сотрудники компании Boeing Co. проголосовали за принятие нового трудового договора и прекращение забастовки, из-за которой производство лайнеров было подорвано более чем на семь недель", - говорится в материале агентства. По данным Блумберг, около 59% членов профсоюза проголосовали за принятие предложения. Газета New York Times в сентябре писала, что забастовка профсоюза механиков Boeing в значительной степени замедлила производство пассажирских самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. В минувшем сентябре компания получила 65 заказов на самолеты - втрое больше показателя августа.

https://1prime.ru/20241104/sevpotok-852596328.html

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профсоюз