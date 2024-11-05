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Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны - 05.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны
Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны - 05.11.2024, ПРАЙМ
Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны
Российским военным удалось в октябре помешать планам Киева провести операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. Об этом в рамках брифинга... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:18+0300
2024-11-05T13:18+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российским военным удалось в октябре помешать планам Киева провести операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. Об этом в рамках брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", - отметил представитель оборонного ведомства.По словам Кириллова, в операции планировалось применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотники.Ранее в рамках визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство не имеет претензий к российским специалистам на Запорожской АЭС, так как они являются профессионалами в ядерной сфере.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
13:18 05.11.2024
 
Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны

Кириллов: Россия сорвала операцию Украины "Короткое замыкание" по захвату ЗАЭС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российским военным удалось в октябре помешать планам Киева провести операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. Об этом в рамках брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", - отметил представитель оборонного ведомства.
По словам Кириллова, в операции планировалось применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотники.
Ранее в рамках визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство не имеет претензий к российским специалистам на Запорожской АЭС, так как они являются профессионалами в ядерной сфере.
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Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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