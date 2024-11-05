https://1prime.ru/20241105/zaes-852606011.html

Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны

Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны - 05.11.2024, ПРАЙМ

Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны

Российским военным удалось в октябре помешать планам Киева провести операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. Об этом в рамках брифинга... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T13:18+0300

2024-11-05T13:18+0300

2024-11-05T13:18+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российским военным удалось в октябре помешать планам Киева провести операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. Об этом в рамках брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", - отметил представитель оборонного ведомства.По словам Кириллова, в операции планировалось применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотники.Ранее в рамках визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство не имеет претензий к российским специалистам на Запорожской АЭС, так как они являются профессионалами в ядерной сфере.

https://1prime.ru/20240916/ugroza-851597400.html

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