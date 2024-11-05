https://1prime.ru/20241105/zaes-852606011.html
Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны
Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны - 05.11.2024, ПРАЙМ
Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны
Российским военным удалось в октябре помешать планам Киева провести операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. Об этом в рамках брифинга... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T13:18+0300
2024-11-05T13:18+0300
2024-11-05T13:18+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710854_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_1b708a03d98bba0358b3617efffa4ebd.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российским военным удалось в октябре помешать планам Киева провести операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. Об этом в рамках брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", - отметил представитель оборонного ведомства.По словам Кириллова, в операции планировалось применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотники.Ранее в рамках визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство не имеет претензий к российским специалистам на Запорожской АЭС, так как они являются профессионалами в ядерной сфере.
https://1prime.ru/20240916/ugroza-851597400.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710854_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_61f44c4b3c5b1e05bd342d352e2b6d90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
Россия сорвала операцию Украины по захвату ЗАЭС, заявили в Минобороны
Кириллов: Россия сорвала операцию Украины "Короткое замыкание" по захвату ЗАЭС
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российским военным удалось в октябре помешать планам Киева провести операцию "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС. Об этом в рамках брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", - отметил представитель оборонного ведомства.
По словам Кириллова, в операции планировалось применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотники.
Ранее в рамках визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство не имеет претензий к российским специалистам на Запорожской АЭС, так как они являются профессионалами в ядерной сфере.
Лихачев назвал действия ВСУ главной угрозой для ЗАЭС и Курской АЭС