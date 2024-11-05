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Кабмин отклонил запрет гражданам Украины получать в РФ статус самозанятого
Кабмин отклонил запрет гражданам Украины получать в РФ статус самозанятого - 05.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин отклонил запрет гражданам Украины получать в РФ статус самозанятого
Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, исключающий граждан Украины из числа лиц, имеющих право на получение... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T09:44+0300
2024-11-05T09:44+0300
2024-11-05T09:44+0300
экономика
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самозанятые
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, исключающий граждан Украины из числа лиц, имеющих право на получение статуса самозанятого, отметив, что проект нуждается в существенной доработке, следует из отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости. Как следует из пояснительной записки, проектом предлагается внести изменения в ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Проект предполагает лишение любых иностранцев - кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - права на статус самозанятых. Авторы законопроекта указывают на то, что он направлен на исключение граждан Украины из числа лиц, имеющих право на осуществление деятельности в качестве самозанятого. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - говорится в отзыве правительства. В кабмине указали, что сегодня граждане Украины, признаваемые постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами, вправе при наличии удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, разрешения на временное проживание или вида на жительство принять участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время в соответствии с нормами федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - федеральный закон) деятельность в качестве самозанятого могут осуществлять, в том числе, граждане Украины, а также индивидуальные предприниматели. Федеральный закон не делает исключение для индивидуальных предпринимателей - иностранных граждан.
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россия, украина, самозанятые
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, самозанятые
Кабмин отклонил запрет гражданам Украины получать в РФ статус самозанятого
Кабмин не поддержал запрет гражданам Украины получать в РФ статус самозанятого
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правительство России не поддержало предложенный сенатором Андреем Кутеповым законопроект, исключающий граждан Украины из числа лиц, имеющих право на получение статуса самозанятого, отметив, что проект нуждается в существенной доработке, следует из отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Как следует из пояснительной записки, проектом предлагается внести изменения в ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Проект предполагает лишение любых иностранцев - кроме граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - права на статус самозанятых.
Авторы законопроекта указывают на то, что он направлен на исключение граждан Украины из числа лиц, имеющих право на осуществление деятельности в качестве самозанятого.
"Законопроект нуждается в существенной доработке", - говорится в отзыве правительства.
В кабмине указали, что сегодня граждане Украины, признаваемые постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами, вправе при наличии удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, разрешения на временное проживание или вида на жительство принять участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В настоящее время в соответствии с нормами федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее - федеральный закон) деятельность в качестве самозанятого могут осуществлять, в том числе, граждане Украины, а также индивидуальные предприниматели. Федеральный закон не делает исключение для индивидуальных предпринимателей - иностранных граждан.
Кабмин не поддержал проект о "заграничном" получении гражданства России