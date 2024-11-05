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СМИ: Apple нашла способ снять запрет на iPhone 16 в Индонезии - 05.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Apple нашла способ снять запрет на iPhone 16 в Индонезии
СМИ: Apple нашла способ снять запрет на iPhone 16 в Индонезии - 05.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Apple нашла способ снять запрет на iPhone 16 в Индонезии
Корпорация Apple предложила инвестиции почти в 10 миллионов долларов, чтобы способствовать снятию запрета на продажи iPhone 16 в Индонезии, сообщает агентство... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T10:59+0300
2024-11-05T10:59+0300
apple
iphone
индонезия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Корпорация Apple предложила инвестиции почти в 10 миллионов долларов, чтобы способствовать снятию запрета на продажи iPhone 16 в Индонезии, сообщает агентство Bloomberg. "Apple Inc. предложила инвестировать почти 10 миллионов долларов в производство дополнительных товаров в Индонезии, поскольку компания пытается добиться снятия запрета на продажу в этой стране своих последних моделей iPhone", - сообщили агентству источники. План включает в себя инвестиции Apple в завод в Бандунге к юго-востоку от Джакарты, на заводе будут производиться такие продукты, как аксессуары и компоненты для устройств Apple, сообщили источники. Корпорация направила свое предложение в министерство промышленности страны. По словам собеседников агентства, министерство обсуждает предложение, которое также может быть скорректировано, а решение, как ожидается, будет принято в ближайшее время. Apple и индонезийское министерство промышленности не ответили за запрос агентства о комментарии. В октябре министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита пригрозил, что смартфон iPhone 16 могут не допустить на индонезийский рынок, если компания не выполнит свои инвестиционные обязательства. Позднее власти все же ввели запрет на продажи новейших смартфонов Apple. Согласно данным властей Индонезии, Apple инвестировала в страну только 1,5 триллиона рупий (95 миллионов долларов), тогда как обязательства составляют 1,7 триллиона рупий (почти 110 миллионов долларов), следует из материала агентства. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения. В сентябре Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации.
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apple, iphone, индонезия
Apple, iPhone, ИНДОНЕЗИЯ
10:59 05.11.2024
 
СМИ: Apple нашла способ снять запрет на iPhone 16 в Индонезии

Bloomberg: Apple предложила финансирование для снятия запрета на iPhone 16 в Индонезии

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 16 в Москве
Презентация iPhone 16 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Корпорация Apple предложила инвестиции почти в 10 миллионов долларов, чтобы способствовать снятию запрета на продажи iPhone 16 в Индонезии, сообщает агентство Bloomberg.
"Apple Inc. предложила инвестировать почти 10 миллионов долларов в производство дополнительных товаров в Индонезии, поскольку компания пытается добиться снятия запрета на продажу в этой стране своих последних моделей iPhone", - сообщили агентству источники.
План включает в себя инвестиции Apple в завод в Бандунге к юго-востоку от Джакарты, на заводе будут производиться такие продукты, как аксессуары и компоненты для устройств Apple, сообщили источники.
Корпорация направила свое предложение в министерство промышленности страны. По словам собеседников агентства, министерство обсуждает предложение, которое также может быть скорректировано, а решение, как ожидается, будет принято в ближайшее время. Apple и индонезийское министерство промышленности не ответили за запрос агентства о комментарии.
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10:14
В октябре министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита пригрозил, что смартфон iPhone 16 могут не допустить на индонезийский рынок, если компания не выполнит свои инвестиционные обязательства. Позднее власти все же ввели запрет на продажи новейших смартфонов Apple. Согласно данным властей Индонезии, Apple инвестировала в страну только 1,5 триллиона рупий (95 миллионов долларов), тогда как обязательства составляют 1,7 триллиона рупий (почти 110 миллионов долларов), следует из материала агентства.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения. В сентябре Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации.
 
AppleiPhoneИНДОНЕЗИЯ
 
 
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