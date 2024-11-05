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Спасти не удалось. Michelin сообщил о закрытии двух заводов во Франции

Спасти не удалось. Michelin сообщил о закрытии двух заводов во Франции - 05.11.2024, ПРАЙМ

Спасти не удалось. Michelin сообщил о закрытии двух заводов во Франции

Французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ванн в связи с "ухудшением... | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T13:26+0300

2024-11-05T13:26+0300

2024-11-05T13:26+0300

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ПАРИЖ, 5 ноя - ПРАЙМ. Французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ванн в связи с "ухудшением конкурентноспособности Европы", говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании. "Несмотря на замечательную активность коллектива и усилия группы, сохранить жизнеспособность двух заводов не удалось. Оба завода серьезно пострадали от структурной трансформации рынков легковых и легкогрузовых шин и шин для грузовых автомобилей, а также от ухудшения конкурентоспособности в Европе, в частности, из-за инфляции и роста цен на энергоносители", - сказано в заявлении. В компании назвали это решение неизбежным на фоне тенденции перехода к более дешевым шинам, поступающим из Азии. На обоих заводах работают 1254 человека. Michelin принял решение до 11 ноября приостановить производство на предприятиях, чтобы предоставить руководству и профсоюзам время на обсуждение с сотрудниками условий их сокращения. Французский производитель шин Michelin переживает трудности в связи с замедлением рынка новых автомобилей. Группа в 2020 году закрыла завод в Ла-Рош-сюр-Йон и готовится к закрытию двух заводов в Германии.

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michelin, франция, ес