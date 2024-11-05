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"Начали похищать". Стало известно, на кого Зеленский объявил охоту - 05.11.2024, ПРАЙМ
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"Начали похищать". Стало известно, на кого Зеленский объявил охоту
"Начали похищать". Стало известно, на кого Зеленский объявил охоту - 05.11.2024, ПРАЙМ
"Начали похищать". Стало известно, на кого Зеленский объявил охоту
Глава киевского режима Владимир Зеленский устроил на Украине охоту на адвокатов. Об этом в аккаунте в социальной сети Х написала украинская журналистка Диана... | 05.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-05T14:51+0300
2024-11-05T14:52+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский устроил на Украине охоту на адвокатов. Об этом в аккаунте в социальной сети Х написала украинская журналистка Диана Панченко."Комиссары Зеленского начали похищать и пытать адвокатов на Украине. Они даже похитили известного адвоката с 650 тысячами подписчиков на YouTube!" — отметила она.По словам Панченко, некоторые из них погибли, а некоторые оказались в заключении.Ранее она также отметила, что Зеленский принял решение направить зенитчиков Patriot в штурмовые отряды, что оставит Украину без ПВО.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:51 05.11.2024 (обновлено: 14:52 05.11.2024)
 
"Начали похищать". Стало известно, на кого Зеленский объявил охоту

Журналистка Панченко: Зеленский начал охоту на адвокатов

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский устроил на Украине охоту на адвокатов. Об этом в аккаунте в социальной сети Х написала украинская журналистка Диана Панченко.
"Комиссары Зеленского начали похищать и пытать адвокатов на Украине. Они даже похитили известного адвоката с 650 тысячами подписчиков на YouTube!" — отметила она.
По словам Панченко, некоторые из них погибли, а некоторые оказались в заключении.
Ранее она также отметила, что Зеленский принял решение направить зенитчиков Patriot в штурмовые отряды, что оставит Украину без ПВО.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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