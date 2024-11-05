https://1prime.ru/20241105/zoloto-852619432.html

Рынок золота на Мосбирже в январе-октябре вырос на 36,3 процента

Рынок золота на Мосбирже в январе-октябре вырос на 36,3 процента - 05.11.2024, ПРАЙМ

Рынок золота на Мосбирже в январе-октябре вырос на 36,3 процента

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-октября 2024 года увеличился на 36,3% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до | 05.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-05T19:27+0300

2024-11-05T19:27+0300

2024-11-05T19:27+0300

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-октября 2024 года увеличился на 36,3% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 88,6 тонны, по серебру - вырос на 68,8%, до 206,4 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи. В денежном выражении на Московской бирже в январе-октябре 2024 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 589,45 миллиарда рублей против 361,6 миллиарда в аналогичный период 2023 года. Объем торгов в октябре 2024 года составил 102,95 миллиарда рублей, в том числе золотом на 100,79 миллиарда рублей (12,1 тонны), а серебром - 2,157 миллиарда рублей (17,9 тонны). По итогам 2023 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на общую сумму 469,8 миллиарда рублей против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра. Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище. Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организаций: 56 банков, 33 профучастника рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.

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россия, мосбиржа, золото