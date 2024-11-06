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Рынок акций России перешел к росту в ожидании объявления Трампа президентом
Рынок акций России перешел к росту в ожидании объявления Трампа президентом - 06.11.2024, ПРАЙМ
Рынок акций России перешел к росту в ожидании объявления Трампа президентом
Российский рынок акций в первые часы торговой сессии уверенно растет на ожиданиях уверенной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T14:09+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии уверенно растет на ожиданиях уверенной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи к 13.52 мск подскакивает на 2,52%, до 2682,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,85%, до 905,22 пункта. В частности, заметнее всего дорожают бумаги "Аэрофлота" (+4,5%), Ozon (+6,7%), "Алросы" (+5,2%), АФК "Система" (+4,6%), "Новатэка" (+4,4%), "Газпрома" (+3,7%). Падают в цене бумаги ПИКа (-0,5%), "Полюса" (-2,6%). Российский рынок позитивно реагирует на результаты президентской гонки в США, считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Инвесторы, вероятно, рассчитывают на возможное потепление в российско-американских отношениях, смягчение санкционного давления и повышение вероятности скорого урегулирования российско-украинского конфликта при президентстве Трампа", - добавляет он. Но, помимо этого, большинство аналитиков и политологов ожидает, что Трамп развяжет новые торговые войны с Китаем, следствием этого станет падение китайского производства, а соответственно, и падение спроса на сырьевые ресурсы, что негативно для российского сырьевого сектора, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Поэтому мы не считаем, что победа Трампа – это средне- и тем более долгосрочный позитив для российского фондового рынка и по-прежнему не рекомендуем открывать инвестиционные позиции. Спекулянтам не только нужно искать момент для фиксации прибыли по длинным позициям (открытым в расчете на рост цен акций), но и готовится встать в шорт по рынку в целом (открывать позиции в расчете на падение цен)", - заключает он.
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россия, рынок, акции
Экономика, РОССИЯ, Рынок, Акции
Рынок акций России перешел к росту в ожидании объявления Трампа президентом
Рынок акций России растет на 2,5% в ожидании объявления Трампа президентом США
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии уверенно растет на ожиданиях уверенной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Индекс Мосбиржи к 13.52 мск подскакивает на 2,52%, до 2682,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,85%, до 905,22 пункта.
В частности, заметнее всего дорожают бумаги "Аэрофлота" (+4,5%), Ozon (+6,7%), "Алросы" (+5,2%), АФК "Система" (+4,6%), "Новатэка" (+4,4%), "Газпрома" (+3,7%). Падают в цене бумаги ПИКа (-0,5%), "Полюса" (-2,6%).
Российский рынок позитивно реагирует на результаты президентской гонки в США, считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Инвесторы, вероятно, рассчитывают на возможное потепление в российско-американских отношениях, смягчение санкционного давления и повышение вероятности скорого урегулирования российско-украинского конфликта при президентстве Трампа", - добавляет он.
Но, помимо этого, большинство аналитиков и политологов ожидает, что Трамп развяжет новые торговые войны с Китаем, следствием этого станет падение китайского производства, а соответственно, и падение спроса на сырьевые ресурсы, что негативно для российского сырьевого сектора, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Поэтому мы не считаем, что победа Трампа – это средне- и тем более долгосрочный позитив для российского фондового рынка и по-прежнему не рекомендуем открывать инвестиционные позиции. Спекулянтам не только нужно искать момент для фиксации прибыли по длинным позициям (открытым в расчете на рост цен акций), но и готовится встать в шорт по рынку в целом (открывать позиции в расчете на падение цен)", - заключает он.
Трамп одержал победу на президентских выборах, сообщил CNN