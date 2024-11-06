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Акции Trump Media подскочили на 17 процентов после победы Трампа
Акции Trump Media подскочили на 17 процентов после победы Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
Акции Trump Media подскочили на 17 процентов после победы Трампа
Акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании соцсети Truth Social, принадлежащей Дональду Трампу, дорожают на 17% после новостей о его победе | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T17:50+0300
2024-11-06T17:50+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании соцсети Truth Social, принадлежащей Дональду Трампу, дорожают на 17% после новостей о его победе на президентских выборах в США; бумаги производителя электромобилей Tesla растут в цене на 14%, следует из данных торгов. По состоянию на 17.42 акции Trump Media & Technology Group Corp дорожали на 17,32% - до 39,82 доллара. Минутами ранее рост доходил до 24%. В то же время бумаги Tesla дорожали на 14,42% - до 287,7 доллара. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем новых выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Ранее он заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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сша, дональд трамп, илон маск, акции
США, Дональд Трамп, Илон Маск, Акции
Акции Trump Media подскочили на 17 процентов после победы Трампа
Акции Trump Media дорожают на 17% после победы Трампа на выборах
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Акции Trump Media & Technology Group Corp, материнской компании соцсети Truth Social, принадлежащей Дональду Трампу, дорожают на 17% после новостей о его победе на президентских выборах в США; бумаги производителя электромобилей Tesla растут в цене на 14%, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.42 акции Trump Media & Technology Group Corp дорожали на 17,32% - до 39,82 доллара. Минутами ранее рост доходил до 24%. В то же время бумаги Tesla дорожали на 14,42% - до 287,7 доллара.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем новых выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Акции Trump Media на постторгах дорожают более чем на 10%
Ранее он заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.