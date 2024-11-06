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Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:31+0300
2024-11-06T06:31+0300
2024-11-06T06:31+0300
выборы в сша
выборы в сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Ассошиэйтед Пресс и Fox News. Согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 58,1% голосов. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получает 41,1% по итогам подсчета 4% бюллетеней. Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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выборы в сша, дональд трамп, камала харрис, сша
Выборы в США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне
Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне, дающей 11 голосов выборщиков
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Ассошиэйтед Пресс и Fox News.
Согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 58,1% голосов. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получает 41,1% по итогам подсчета 4% бюллетеней.
Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.