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Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне

Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в колеблющейся Аризоне

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T06:31+0300

2024-11-06T06:31+0300

2024-11-06T06:31+0300

выборы в сша

выборы в сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные Ассошиэйтед Пресс и Fox News. Согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 58,1% голосов. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получает 41,1% по итогам подсчета 4% бюллетеней. Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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выборы в сша, дональд трамп, камала харрис, сша