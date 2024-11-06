https://1prime.ru/20241106/arizona-852632197.html

Трамп и Харрис идут вровень в Аризоне

Трамп и Харрис идут вровень в Аризоне - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп и Харрис идут вровень в Аризоне

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис набирают по 49,6% в ключевом штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T06:58+0300

2024-11-06T06:58+0300

2024-11-06T06:58+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83648/88/836488808_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_c071d5aaeb68bd96304ee551fc2d4574.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис набирают по 49,6% в ключевом штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные агентства Ассошиэйтед Пресс после подсчета 50% бюллетеней. Трамп опережает соперницу всего на тысячу голосов избирателей, следует из таблицы. Согласно прежним подсчетам, Трамп набирал 58,1% голосов, Харрис получала 41,1% после подсчета 4% бюллетеней. Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков, являясь одним из штатов с наибольшим числом выборщиков. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852628575.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша