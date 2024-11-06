https://1prime.ru/20241106/arizona-852632197.html
Трамп и Харрис идут вровень в Аризоне
Трамп и Харрис идут вровень в Аризоне - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп и Харрис идут вровень в Аризоне
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис набирают по 49,6% в ключевом штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:58+0300
2024-11-06T06:58+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис набирают по 49,6% в ключевом штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные агентства Ассошиэйтед Пресс после подсчета 50% бюллетеней. Трамп опережает соперницу всего на тысячу голосов избирателей, следует из таблицы. Согласно прежним подсчетам, Трамп набирал 58,1% голосов, Харрис получала 41,1% после подсчета 4% бюллетеней. Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков, являясь одним из штатов с наибольшим числом выборщиков. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, выборы в США
Трамп и Харрис идут вровень в Аризоне
Трамп и Харрис набирают по 49,6% в ключевом штате Аризона
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис набирают по 49,6% в ключевом штате Аризона, который даст победителю 11 голосов выборщиков, свидетельствуют данные агентства Ассошиэйтед Пресс после подсчета 50% бюллетеней.
Трамп опережает соперницу всего на тысячу голосов избирателей, следует из таблицы.
Согласно прежним подсчетам, Трамп набирал 58,1% голосов, Харрис получала 41,1% после подсчета 4% бюллетеней.
Харрис побеждает на выборах в столице США
Аризона относится к числу колеблющихся штатов, где исход голосования не был предопределен. Она дает победителю 11 голосов выборщиков, являясь одним из штатов с наибольшим числом выборщиков.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.