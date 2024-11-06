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Выдачи автокредитов в России снизились почти на треть, заявил ВТБ

Выдачи автокредитов в России снизились почти на треть, заявил ВТБ - 06.11.2024, ПРАЙМ

Выдачи автокредитов в России снизились почти на треть, заявил ВТБ

Выдачи автокредитов в России в октябре сократились почти на треть по сравнению с сентябрем - до 165 миллиардов рублей, при этом оказались сопоставимы с... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T11:16+0300

2024-11-06T11:16+0300

2024-11-06T11:16+0300

экономика

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в России в октябре сократились почти на треть по сравнению с сентябрем - до 165 миллиардов рублей, при этом оказались сопоставимы с результатами прошлого года, сообщила пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, в октябре россияне получили на покупку легковых машин более 165 миллиардов рублей. Это почти на треть ниже результата текущего сентября, но сопоставимо с прошлогодним октябрем", - говорится в сообщении. В целом по итогам 10 месяцев выдачи автокредитов в России, по оценке банка, составили более 2 триллионов рублей - на 66% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Указывается, что октябрьская динамика рынка, в первую очередь, связана с высокой концентрацией спроса в предыдущем месяце из-за планируемого увеличения утилизационного сбора. Дополнительными факторами, сдерживающими спрос на автокредиты, выступили действующие макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования, добавили в банке. "Вслед за ипотекой и потребительским кредитованием "похолодание" пришло и в автосегмент... Особо чувствительна ситуация для тех, кто предпочитает авто с пробегом, так как для новых работают субсидированные программы производителей с более доступными параметрами по кредитам. С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора ужесточать требования к автокредитам "холода" на этот рынок пришли надолго", - заявил глава управления "Автокредитование" банка Алексей Бочарников, чьи слова приводятся в релизе. В структуре сделок самого ВТБ по итогам октября на новые авто пришлось около 57%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. В этом году клиенты банка оформляют автокредиты в среднем на шесть лет, в 2023 году средний срок такого кредитования составлял пять лет и восемь месяцев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб