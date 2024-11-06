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В ЦБ назвали причину высоких темпов кредитования в России - 06.11.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ назвали причину высоких темпов кредитования в России
В ЦБ назвали причину высоких темпов кредитования в России - 06.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали причину высоких темпов кредитования в России
Высокие темпы роста кредитования в РФ подтверждают недостаточную жесткость денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции, говорится в резюме... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:08+0300
2024-11-06T15:08+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Высокие темпы роста кредитования в РФ подтверждают недостаточную жесткость денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. "Общие темпы роста кредитования остаются высокими и не снижаются из‑за корпоративного сегмента... динамика кредитования подтверждает недостаточную жесткость текущих денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции", - сказано в материалах. Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
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россия, дкп
Банк России, РОССИЯ, ДКП
15:08 06.11.2024
 
В ЦБ назвали причину высоких темпов кредитования в России

ЦБ: высокие темпы роста кредитования в РФ показывают недостаточную жесткость ДКП

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Высокие темпы роста кредитования в РФ подтверждают недостаточную жесткость денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
"Общие темпы роста кредитования остаются высокими и не снижаются из‑за корпоративного сегмента... динамика кредитования подтверждает недостаточную жесткость текущих денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции", - сказано в материалах.
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
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