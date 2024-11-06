https://1prime.ru/20241106/bank-rossii-852645664.html

В ЦБ назвали причину высоких темпов кредитования в России

В ЦБ назвали причину высоких темпов кредитования в России - 06.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ назвали причину высоких темпов кредитования в России

Высокие темпы роста кредитования в РФ подтверждают недостаточную жесткость денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции, говорится в резюме... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T15:08+0300

2024-11-06T15:08+0300

2024-11-06T15:08+0300

банк россии

россия

дкп

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Высокие темпы роста кредитования в РФ подтверждают недостаточную жесткость денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. "Общие темпы роста кредитования остаются высокими и не снижаются из‑за корпоративного сегмента... динамика кредитования подтверждает недостаточную жесткость текущих денежно-кредитных условий для устойчивого снижения инфляции", - сказано в материалах. Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

https://1prime.ru/20241105/ipoteka-852616231.html

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россия, дкп