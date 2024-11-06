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В ЦБ выразили беспокойство из-за объема кредитов по плавающим ставкам - 06.11.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ выразили беспокойство из-за объема кредитов по плавающим ставкам
В ЦБ выразили беспокойство из-за объема кредитов по плавающим ставкам - 06.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ выразили беспокойство из-за объема кредитов по плавающим ставкам
Необходим тщательный мониторинг ситуации с учетом значительного объема кредитов юрлицам по плавающим ставкам, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:16+0300
2024-11-06T15:16+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Необходим тщательный мониторинг ситуации с учетом значительного объема кредитов юрлицам по плавающим ставкам, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. "Участники отметили, что, по имеющимся на момент обсуждения данным, качество кредитного портфеля пока остается высоким. Однако наблюдается некоторое увеличение спроса на реструктуризацию кредитов в сегменте малых компаний, а также умеренный рост просроченной задолженности свыше 90 дней в розничном сегменте, преимущественно по необеспеченным кредитам", - отмечается в резюме. "Участники согласились, что необходимы тщательный мониторинг развития ситуации и анализ тенденций на кредитном рынке, учитывая в том числе значительный объем кредитов, предоставленных по плавающим процентным ставкам в корпоративном сегменте", - добавляется там же.
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Банк России, РОССИЯ
15:16 06.11.2024
 
В ЦБ выразили беспокойство из-за объема кредитов по плавающим ставкам

ЦБ: необходим мониторинг ситуации из-за объема кредитов юрлицам по плавающим ставкам

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Необходим тщательный мониторинг ситуации с учетом значительного объема кредитов юрлицам по плавающим ставкам, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
"Участники отметили, что, по имеющимся на момент обсуждения данным, качество кредитного портфеля пока остается высоким. Однако наблюдается некоторое увеличение спроса на реструктуризацию кредитов в сегменте малых компаний, а также умеренный рост просроченной задолженности свыше 90 дней в розничном сегменте, преимущественно по необеспеченным кредитам", - отмечается в резюме.
"Участники согласились, что необходимы тщательный мониторинг развития ситуации и анализ тенденций на кредитном рынке, учитывая в том числе значительный объем кредитов, предоставленных по плавающим процентным ставкам в корпоративном сегменте", - добавляется там же.
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