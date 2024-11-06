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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 ноября - 06.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 11,44 копейки - до 13,6395 рубля, курс доллара вырос на 16,74 копейки, до 98,2236... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T17:47+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 11,44 копейки - до 13,6395 рубля, курс доллара вырос на 16,74 копейки, до 98,2236 рубля, курс евро снизился на 1,18 рубля, до 105,7086 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют
Банк России, РОССИЯ, курсы валют
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 ноября
ЦБ: курс юаня на 7 ноября — 13,63 руб., доллара - 98,22 руб., евро - 105,7 руб.
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 11,44 копейки - до 13,6395 рубля, курс доллара вырос на 16,74 копейки, до 98,2236 рубля, курс евро снизился на 1,18 рубля, до 105,7086 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.