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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - 06.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов на фоне президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:00+0300

2024-11-06T07:00+0300

2024-11-06T07:00+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов на фоне президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 06.12 мск дорожал на 9,39% - до 74 367 долларов. Согласно данным биржи, предыдущий рекорд составлял 73 777 долларов, он был достигнут 14 марта. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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биткоин, сша, выборы в сша