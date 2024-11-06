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Стоимость биткоина достигла рекордной отметки

Стоимость биткоина достигла рекордной отметки - 06.11.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина достигла рекордной отметки

Стоимость биткоина в среду впервые поднялась выше отметки в 75 тысяч долларов, протестировав этот уровень ранее утром, свидетельствуют данные торгов. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T09:29+0300

2024-11-06T09:29+0300

2024-11-06T09:29+0300

россия

биткоин

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду впервые поднялась выше отметки в 75 тысяч долларов, протестировав этот уровень ранее утром, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.24 мск дорожал на 9,85% за сутки - до 75 330,1 доллара. Максимальная цена торгов составила 75 407,1 доллара. Ранее утром биткоин впервые достиг отметки ровно в 75 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 9,8% - в среднем до 75 292 долларов. Динамика также приводится за сутки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биткоин, рынок криптовалюты