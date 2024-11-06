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Стоимость биткоина достигла рекордной отметки
Стоимость биткоина достигла рекордной отметки - 06.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина достигла рекордной отметки
Стоимость биткоина в среду впервые поднялась выше отметки в 75 тысяч долларов, протестировав этот уровень ранее утром, свидетельствуют данные торгов. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:29+0300
2024-11-06T09:29+0300
2024-11-06T09:29+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду впервые поднялась выше отметки в 75 тысяч долларов, протестировав этот уровень ранее утром, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.24 мск дорожал на 9,85% за сутки - до 75 330,1 доллара. Максимальная цена торгов составила 75 407,1 доллара. Ранее утром биткоин впервые достиг отметки ровно в 75 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 9,8% - в среднем до 75 292 долларов. Динамика также приводится за сутки.
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россия, биткоин, рынок криптовалюты
РОССИЯ, Биткоин, рынок криптовалюты
Стоимость биткоина достигла рекордной отметки
Стоимость биткоина впервые поднялась выше 75 тысяч долларов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду впервые поднялась выше отметки в 75 тысяч долларов, протестировав этот уровень ранее утром, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.24 мск дорожал на 9,85% за сутки - до 75 330,1 доллара. Максимальная цена торгов составила 75 407,1 доллара. Ранее утром биткоин впервые достиг отметки ровно в 75 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 9,8% - в среднем до 75 292 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Биткоин подорожал до $73 тысяч впервые с 14 марта