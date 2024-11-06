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Американский брокер Interactive Brokers закрывает счета части россиян

Американский брокер Interactive Brokers закрывает счета части россиян - 06.11.2024, ПРАЙМ

Американский брокер Interactive Brokers закрывает счета части россиян

Американский брокер Interactive Brokers начал рассылать некоторым клиентам, которые открывали счета по российским паспортам, письма с требованием закрыть счета... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T21:16+0300

2024-11-06T21:16+0300

2024-11-06T21:16+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Американский брокер Interactive Brokers начал рассылать некоторым клиентам, которые открывали счета по российским паспортам, письма с требованием закрыть счета и вывести активы, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Interactive Brokers управляет крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству ежедневных сделок. "Мы знаем о факте рассылки писем с требованием о закрытии счета и выводе активов клиентам, которые открывали счета в IB по российским паспортам. При этом в ряде случаев такие письма получали и клиенты, у которых есть ВНЖ в ЕС и иных странах, не связанных с РФ", - сказал Леснов. "Но, по нашей оценке, на текущий момент эти рассылки все же не имели массовый характер, и мы не можем утверждать, что IB принял решение о закрытии всех счетов клиентов, которые тем или иным образом связаны с РФ", - добавил он. "Вполне возможно, что письма могли получить клиенты с небольшими активами и низкой активностью счетов, ведь регулярные compliance процедуры брокера в отношении российских клиентов сейчас проводятся усиленным образом и требуют больших ресурсов, как временных, так и финансовых. Поэтому в ряде случае такой клиент может не окупать "расходы" IB на эти процедуры, и таким клиентам закрывают счета", - пояснил Леснов. Еще одной причиной может быть наличие активов европейских компаний у российских клиентов IB, предположил он. Леснов напомнил, что в соответствии с европейскими санкциями, им запрещено владеть европейскими активами на сумму более 100 тысяч евро.

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санкции против рф, сша