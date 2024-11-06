https://1prime.ru/20241106/bukmekery-852630057.html

Букмекеры пророчат Трампу уверенную победу на президентских выборах

Букмекеры пророчат Трампу уверенную победу на президентских выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ

Букмекеры пророчат Трампу уверенную победу на президентских выборах

Букмекеры на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США со значительным перевесом прогнозируют, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:35+0300

2024-11-06T05:35+0300

2024-11-06T05:35+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

выборы в сша

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Букмекеры на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США со значительным перевесом прогнозируют, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. По информации сервиса, вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 71,1% против 28,9% у Харрис. При этом Трамп, по мнению букмекеров, имеет лучшие шансы на победу в шести из семи колеблющихся штатов: 89% в Аризоне, 88% в Джорджии, 87% в Северной Каролине, 66% в Неваде, 60% в Пенсильвании и 58% в Висконсине. Харрис в то же время незначительно опережает Трампа лишь в Мичигане с 52% вероятности победы. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852628941.html

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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша