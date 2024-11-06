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В "Сбере" рассказали, откуда чаще всего утекают личные данные граждан
В "Сбере" рассказали, откуда чаще всего утекают личные данные граждан - 06.11.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали, откуда чаще всего утекают личные данные граждан
Основным источником утечек личных данных клиентов в прошлом году и первом полугодии текущего года становились интернет-магазины и медицинские учреждения, а на... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:14+0300
2024-11-06T12:14+0300
2024-11-06T12:14+0300
россия
сбербанк
утечки данных
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основным источником утечек личных данных клиентов в прошлом году и первом полугодии текущего года становились интернет-магазины и медицинские учреждения, а на банки пришлась лишь их малая часть, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024. "Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения", - сказал он. Кузнецов также отметил, что именно в прошлом году был пик утечек, а в 2024 году ситуация стала меняться, и утечек стало уже немного меньше. "Про персональные данные - ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиардов строк находится в открытом доступе и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе", - заключил банкир.
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россия, сбербанк, утечки данных
РОССИЯ, Сбербанк, Утечки данных
В "Сбере" рассказали, откуда чаще всего утекают личные данные граждан
"Сбер": личные данные утекают не из банков, а из интернет-магазинов и клиник
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основным источником утечек личных данных клиентов в прошлом году и первом полугодии текущего года становились интернет-магазины и медицинские учреждения, а на банки пришлась лишь их малая часть, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024.
"Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения", - сказал он.
Кузнецов также отметил, что именно в прошлом году был пик утечек, а в 2024 году ситуация стала меняться, и утечек стало уже немного меньше.
"Про персональные данные - ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиардов строк находится в открытом доступе и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе", - заключил банкир.
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