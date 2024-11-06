Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Сбере" рассказали, откуда чаще всего утекают личные данные граждан - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241106/dannye-852640027.html
В "Сбере" рассказали, откуда чаще всего утекают личные данные граждан
В "Сбере" рассказали, откуда чаще всего утекают личные данные граждан - 06.11.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали, откуда чаще всего утекают личные данные граждан
Основным источником утечек личных данных клиентов в прошлом году и первом полугодии текущего года становились интернет-магазины и медицинские учреждения, а на... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:14+0300
2024-11-06T12:14+0300
россия
сбербанк
утечки данных
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/76/841157602_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_0b746851922545d700427b2ea7e00c7d.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основным источником утечек личных данных клиентов в прошлом году и первом полугодии текущего года становились интернет-магазины и медицинские учреждения, а на банки пришлась лишь их малая часть, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024. "Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения", - сказал он. Кузнецов также отметил, что именно в прошлом году был пик утечек, а в 2024 году ситуация стала меняться, и утечек стало уже немного меньше. "Про персональные данные - ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиардов строк находится в открытом доступе и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе", - заключил банкир.
https://1prime.ru/20240722/popravki-850330738.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/76/841157602_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_4435fb4f68b47225be48b77d5051ddc8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сбербанк, утечки данных
РОССИЯ, Сбербанк, Утечки данных
12:14 06.11.2024
 
В "Сбере" рассказали, откуда чаще всего утекают личные данные граждан

"Сбер": личные данные утекают не из банков, а из интернет-магазинов и клиник

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНоутбук
Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основным источником утечек личных данных клиентов в прошлом году и первом полугодии текущего года становились интернет-магазины и медицинские учреждения, а на банки пришлась лишь их малая часть, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на форуме кибербезопасности SOC Forum 2024.
"Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения", - сказал он.
Кузнецов также отметил, что именно в прошлом году был пик утечек, а в 2024 году ситуация стала меняться, и утечек стало уже немного меньше.
"Про персональные данные - ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиардов строк находится в открытом доступе и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе", - заключил банкир.
Человек за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Российский бизнес раскритиковал поправки по оборотным штрафам за утечки
22 июля, 15:29
 
РОССИЯСбербанкУтечки данных
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала