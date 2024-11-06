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ЦБ ожидает перехода банковского сектора к структурному дефициту ликвидности - 06.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает перехода банковского сектора к структурному дефициту ликвидности
ЦБ ожидает перехода банковского сектора к структурному дефициту ликвидности - 06.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ ожидает перехода банковского сектора к структурному дефициту ликвидности
Банк России ожидает в 2025 году перехода банковского сектора от структурного профицита к структурному дефициту ликвидности и его дальнейшего постепенного роста, | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:19+0300
2024-11-06T15:19+0300
банк россии
банки
ликвидность
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает в 2025 году перехода банковского сектора от структурного профицита к структурному дефициту ликвидности и его дальнейшего постепенного роста, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ РФ. Как отметил регулятор, прогноз структурного баланса ликвидности банковского сектора на конец 2024 года сохранен на прежнем уровне - профицит оценивается в диапазоне от 0,2 триллиона до 1,0 триллиона рублей. "В 2025 году ожидается переход банковского сектора от профицита к дефициту ликвидности и его постепенный рост. Зеркалирование Банком России на внутреннем валютном рынке регулярных операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и операций в связи с размещением средств ФНБ в разрешенные финансовые активы внутри экономики России ослабит влияние бюджетных операций на ликвидность банковского сектора", - отмечается в документе. "При этом отложенное зеркалирование операций сверх бюджетного правила, осуществленных в 2024 году, приведет к оттоку средств из банков. Повышению дефицита ликвидности в 2025 году будут также способствовать увеличение объема наличных денег в обращении и рост обязательных резервов в соответствии с общим расширением денежной массы", - добавляется там же.
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банки, ликвидность
Банк России, Банки, ликвидность
15:19 06.11.2024
 
ЦБ ожидает перехода банковского сектора к структурному дефициту ликвидности

Банк России ждет перехода банковского сектора к структурному дефициту ликвидности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает в 2025 году перехода банковского сектора от структурного профицита к структурному дефициту ликвидности и его дальнейшего постепенного роста, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ РФ.
Как отметил регулятор, прогноз структурного баланса ликвидности банковского сектора на конец 2024 года сохранен на прежнем уровне - профицит оценивается в диапазоне от 0,2 триллиона до 1,0 триллиона рублей.
"В 2025 году ожидается переход банковского сектора от профицита к дефициту ликвидности и его постепенный рост. Зеркалирование Банком России на внутреннем валютном рынке регулярных операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и операций в связи с размещением средств ФНБ в разрешенные финансовые активы внутри экономики России ослабит влияние бюджетных операций на ликвидность банковского сектора", - отмечается в документе.
"При этом отложенное зеркалирование операций сверх бюджетного правила, осуществленных в 2024 году, приведет к оттоку средств из банков. Повышению дефицита ликвидности в 2025 году будут также способствовать увеличение объема наличных денег в обращении и рост обязательных резервов в соответствии с общим расширением денежной массы", - добавляется там же.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
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