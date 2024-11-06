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Наличные деньги в экономике России будут сокращаться, заявил Силуанов
Наличные деньги в экономике России будут сокращаться, заявил Силуанов - 06.11.2024, ПРАЙМ
Наличные деньги в экономике России будут сокращаться, заявил Силуанов
Количество наличных денег в российской экономике будет сокращаться, это мировая тенденция, и Россия не отстает, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:10+0300
2024-11-06T12:10+0300
2024-11-06T12:22+0300
экономика
минфин
антон силуанов
деньги
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Количество наличных денег в российской экономике будет сокращаться, это мировая тенденция, и Россия не отстает, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Количество наличных денег будет сокращаться - это точно. В этом направлении все страны двигаются, и мы абсолютно так же, даже где-то впереди", - заявил он, выступая на форуме "Знание".
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минфин, антон силуанов, деньги
Экономика, Минфин, Антон Силуанов, деньги
Наличные деньги в экономике России будут сокращаться, заявил Силуанов
Силуанов: количество наличных денег в экономике России будет сокращаться
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Количество наличных денег в российской экономике будет сокращаться, это мировая тенденция, и Россия не отстает, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Количество наличных денег будет сокращаться - это точно. В этом направлении все страны двигаются, и мы абсолютно так же, даже где-то впереди", - заявил он, выступая на форуме "Знание".