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Наличные деньги в экономике России будут сокращаться, заявил Силуанов

Наличные деньги в экономике России будут сокращаться, заявил Силуанов - 06.11.2024, ПРАЙМ

Наличные деньги в экономике России будут сокращаться, заявил Силуанов

Количество наличных денег в российской экономике будет сокращаться, это мировая тенденция, и Россия не отстает, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 06.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-06T12:10+0300

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экономика

минфин

антон силуанов

деньги

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Количество наличных денег в российской экономике будет сокращаться, это мировая тенденция, и Россия не отстает, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."Количество наличных денег будет сокращаться - это точно. В этом направлении все страны двигаются, и мы абсолютно так же, даже где-то впереди", - заявил он, выступая на форуме "Знание".

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минфин, антон силуанов, деньги