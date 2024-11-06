https://1prime.ru/20241106/dizel-852634104.html
Россиянам рассказали, когда стабилизируются цены на дизель в России
Россиянам рассказали, когда стабилизируются цены на дизель в России - 06.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, когда стабилизируются цены на дизель в России
Цены на дизельное топливо в России стабилизируются к декабрю, сейчас их рост подстегивает переход на сезонное топливо и увеличение автомобильных грузоперевозок, | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T08:06+0300
2024-11-06T08:06+0300
2024-11-06T08:32+0300
энергетика
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в России стабилизируются к декабрю, сейчас их рост подстегивает переход на сезонное топливо и увеличение автомобильных грузоперевозок, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "Стабилизация цен на дизель произойдет ближе к декабрю, когда сойдет на нет эффект перехода на зимнее дизельное топливо", - считает собеседник агентства. Недавний резкий рост цен эксперт объяснил сезонным фактором. "Триггером стал переход с летнего на использование межсезонного и в некоторых регионах зимнего дизельного топлива", - сказал Терешкин. "Другой фактор - рост автомобильных грузоперевозок. По данным Росстата, грузооборот автомобильного транспорта за девять месяцев увеличился на 7,7%. Для сравнения: грузооборот железнодорожного транспорта за первые девять месяцев сократился на 5,3%", - добавил он. Эти показатели взаимосвязаны, считает эксперт. Грузоотправители сталкиваются с задержкой сроков поставок по железной дороге из-за дефицита локомотивной тяги и пропускной способности РЖД. В такой ситуации обеспечить предсказуемость сроков доставки можно только за счет использования автомобильного транспорта, что приводит к росту спроса на дизельное топливо. Согласно данным Росстата, прирост розничных цен на дизельное топливо впервые с конца июля достиг 0,3%. Средняя розничная цена на неделе с 21 по 28 октября выросла на 24 копейки, до 67,45 рубля за литр. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в стране сформированы достаточные запасы зимнего дизтоплива, цены на него скорректируются после переходного этапа.
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россия, цены на дизель, топливо
Энергетика, РОССИЯ, цены на дизель, топливо
Россиянам рассказали, когда стабилизируются цены на дизель в России
Эксперт Терешкин: цены на дизельное топливо в России стабилизируются к декабрю
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в России стабилизируются к декабрю, сейчас их рост подстегивает переход на сезонное топливо и увеличение автомобильных грузоперевозок, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
"Стабилизация цен на дизель произойдет ближе к декабрю, когда сойдет на нет эффект перехода на зимнее дизельное топливо", - считает собеседник агентства.
Недавний резкий рост цен эксперт объяснил сезонным фактором. "Триггером стал переход с летнего на использование межсезонного и в некоторых регионах зимнего дизельного топлива", - сказал Терешкин.
"Другой фактор - рост автомобильных грузоперевозок. По данным Росстата, грузооборот автомобильного транспорта за девять месяцев увеличился на 7,7%. Для сравнения: грузооборот железнодорожного транспорта за первые девять месяцев сократился на 5,3%", - добавил он.
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Эти показатели взаимосвязаны, считает эксперт. Грузоотправители сталкиваются с задержкой сроков поставок по железной дороге из-за дефицита локомотивной тяги и пропускной способности РЖД. В такой ситуации обеспечить предсказуемость сроков доставки можно только за счет использования автомобильного транспорта, что приводит к росту спроса на дизельное топливо.
Согласно данным Росстата, прирост розничных цен на дизельное топливо впервые с конца июля достиг 0,3%. Средняя розничная цена на неделе с 21 по 28 октября выросла на 24 копейки, до 67,45 рубля за литр. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в стране сформированы достаточные запасы зимнего дизтоплива, цены на него скорректируются после переходного этапа.