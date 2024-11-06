https://1prime.ru/20241106/fitso-852645897.html
Фицо допустил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине
Фицо допустил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине - 06.11.2024, ПРАЙМ
Фицо допустил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине
Дональд Трамп, избранный на пост президента США, может прекратить или значительно сократить помощь Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:17+0300
2024-11-06T15:17+0300
2024-11-06T15:17+0300
политика
сша
словакия
дональд трамп
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, избранный на пост президента США, может прекратить или значительно сократить помощь Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции."Я исхожу из того, что господин президент Трамп будет хотеть предъявить определенные результаты, поскольку он анонсировал то, что готов быть очень активным в этой теме. Его активность может проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идет об Украине", - отметил словацкий лидер.Выборы президента США прошли 5 ноября. По информации ведущих новостных ресурсов, Трамп одержал победу во всех ключевых штатах и был объявлен победителем президентских выборов. Согласно данным Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270.
https://1prime.ru/20241031/slovakiya-852518590.html
сша
словакия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, словакия, дональд трамп, украина
Политика, США, СЛОВАКИЯ, Дональд Трамп, УКРАИНА
Фицо допустил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине
Фицо не исключил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, избранный на пост президента США, может прекратить или значительно сократить помощь Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции.
"Я исхожу из того, что господин президент Трамп будет хотеть предъявить определенные результаты, поскольку он анонсировал то, что готов быть очень активным в этой теме. Его активность может проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идет об Украине", - отметил словацкий лидер.
Выборы президента США прошли 5 ноября. По информации ведущих новостных ресурсов, Трамп одержал победу во всех ключевых штатах и был объявлен победителем президентских выборов. Согласно данным Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270.
Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС