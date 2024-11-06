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Фицо допустил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине

Фицо допустил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине - 06.11.2024, ПРАЙМ

Фицо допустил, что Трамп может прекратить или снизить помощь Украине

Дональд Трамп, избранный на пост президента США, может прекратить или значительно сократить помощь Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T15:17+0300

2024-11-06T15:17+0300

2024-11-06T15:17+0300

политика

сша

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дональд трамп

украина

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп, избранный на пост президента США, может прекратить или значительно сократить помощь Украине. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции."Я исхожу из того, что господин президент Трамп будет хотеть предъявить определенные результаты, поскольку он анонсировал то, что готов быть очень активным в этой теме. Его активность может проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идет об Украине", - отметил словацкий лидер.Выборы президента США прошли 5 ноября. По информации ведущих новостных ресурсов, Трамп одержал победу во всех ключевых штатах и был объявлен победителем президентских выборов. Согласно данным Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

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сша, словакия, дональд трамп, украина