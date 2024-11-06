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Бюджетный дефицит Франции составит 6,1%
Бюджетный дефицит Франции составит 6,1% - 06.11.2024, ПРАЙМ
Бюджетный дефицит Франции составит 6,1%
Бюджетный дефицит Франции в 2024 году составит 6,1%, значительно увеличившись, по сравнению с прошлым годом, сообщает минфин страны. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T20:07+0300
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2024-11-06T20:07+0300
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ПАРИЖ, 6 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный дефицит Франции в 2024 году составит 6,1%, значительно увеличившись, по сравнению с прошлым годом, сообщает минфин страны. "Бюджетный дефицит, который в 2023 году составил 5,5%, достигнет 6,1% ВВП в текущем году", - следует из законопроекта о госфинансах, представленного минфином в среду на совете министров. Таким образом, министр государственного бюджета Лоран Сен-Мартен подтвердил прогнозы, согласно которым дефицит превысит 6%. Это серьёзное несоответствие расчётам предыдущего главы минфина Брюно Ле Мэра, который сообщал о дефиците в 4,4%, согласно бюджету на текущий год. Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима "жесткой экономии". Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3228 миллиардов евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году. В законопроекте о бюджете на 2025 год французские власти также предусматривают перенос индексации пенсий с учетом инфляции на 6 месяцев до 1 июля.
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франция, дефицит бюджета
Экономика, ФРАНЦИЯ, дефицит бюджета
Бюджетный дефицит Франции составит 6,1%
Бюджетный дефицит Франции значительно вырастет - до 6,1% в 2024 году
ПАРИЖ, 6 ноя - ПРАЙМ. Бюджетный дефицит Франции в 2024 году составит 6,1%, значительно увеличившись, по сравнению с прошлым годом, сообщает минфин страны.
"Бюджетный дефицит, который в 2023 году составил 5,5%, достигнет 6,1% ВВП в текущем году", - следует из законопроекта о госфинансах, представленного минфином в среду на совете министров.
Таким образом, министр государственного бюджета Лоран Сен-Мартен подтвердил прогнозы, согласно которым дефицит превысит 6%. Это серьёзное несоответствие расчётам предыдущего главы минфина Брюно Ле Мэра, который сообщал о дефиците в 4,4%, согласно бюджету на текущий год.
Спасти не удалось. Michelin сообщил о закрытии двух заводов во Франции
Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима "жесткой экономии". Премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3228 миллиардов евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году. В законопроекте о бюджете на 2025 год французские власти также предусматривают перенос индексации пенсий с учетом инфляции на 6 месяцев до 1 июля.